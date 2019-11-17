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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-17T10:07Z
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РИА Новости

Российские военные раздали более десяти тонн продуктов жителям Ракки

10:07 17.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Айн-Исса на севере провинции Ракка
Город Айн-Исса на севере провинции Ракка
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Айн-Исса на севере провинции Ракка. Архивное фото
ЭЛЬ-ХИША (провинция Ракка, Сирия), 17 ноя - РИА Новости. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли более 10 тонн продовольственной помощи жителям населенного пункта Эль-Хиша в провинции Ракка, сообщил российским журналистам представитель ЦПВС Владимир Варнавский.
"В населенном пункте Эль-Хиша провинции Ракка прошла гуманитарная акция с выдачей индивидуальных продовольственных наборов. Общая масса этих наборов составила более 10 тонн. Мы передали муку, сахар, рис, чай, сгущенное молоко", - сказал Варнавский.
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Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР был создан в 2016 году. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи.
Ранее сообщалось, что российские военные привезли гуманитарную помощь в город Айн-Исса в провинции Ракка на севере Сирии, ранее это место террористическая группировка ИГ* считала своим домом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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