Российские военные раздали более десяти тонн продуктов жителям Ракки

"В населенном пункте Эль-Хиша провинции Ракка прошла гуманитарная акция с выдачей индивидуальных продовольственных наборов. Общая масса этих наборов составила более 10 тонн. Мы передали муку, сахар, рис, чай, сгущенное молоко", - сказал Варнавский.

Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР был создан в 2016 году. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи.