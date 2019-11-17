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РИА Новости

В Москве случайные собутыльники ограбили бизнесмена на сто тысяч долларов

09:58 17.11.2019 (обновлено: 14:38 17.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Предпринимателя ограбили случайные собутыльники в гостиничном номере в Москве в ночь на субботу, он лишился мобильного телефона и 100 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
По данным полиции, директор коммерческой фирмы обратился в органы в субботу и заявил, что ночью в отеле на Новоданиловской набережной он подвергся ограблению.
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"Выехавшие на место полицейские установили, что потерпевший проживал в одном из номеров, где после совместного распития спиртного злоумышленники нанесли ему побои и, связав ремнем, забрали, по словам заявителя, 100 тысяч долларов и телефон", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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ГУ МВД России по г. МосквеМоскваПроисшествия
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