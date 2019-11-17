В Москве случайные собутыльники ограбили бизнесмена на сто тысяч долларов

По данным полиции, директор коммерческой фирмы обратился в органы в субботу и заявил, что ночью в отеле на Новоданиловской набережной он подвергся ограблению.

"Выехавшие на место полицейские установили, что потерпевший проживал в одном из номеров, где после совместного распития спиртного злоумышленники нанесли ему побои и, связав ремнем, забрали, по словам заявителя, 100 тысяч долларов и телефон", — сказал собеседник агентства.