"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list 😒😒😒 pic.twitter.com/Qqsje79rda— @A_Johnson412 (@a_johnson412) 13 ноября 2019 г.
"Моя дочь, вероятно, была не в себе, когда составляла этот список", — написал отец девочки.
Публикация за несколько дней набрала более 120 тысяч лайков и 20 тысяч репостов. Большинство пользователей отнеслись с юмором к пожеланиям ребенка и посоветовали отцу заняться поиском новой работы.
"Мне 40 лет, и мои желания даже рядом не стояли с этими", — отметила @Luxgiere.
"Этот список явно помогала составлять ее мама", — сыронизировала @Melaniemendeezz.
"Пришло время рассказать дочери, что Санта-Клауса не существует", — в шутку предложил @detailsmove.
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