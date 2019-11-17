"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Сети набирает популярность пост пользователя В Сети набирает популярность пост пользователя твиттера , в котором он поделился списком подарков на Рождество , который составила его десятилетняя дочь.

Перечень состоит из 26 пунктов, среди которых iPhone 11 , наушники AirPods, новый MacBook Air, серьги с бриллиантами, духи Chanel и четыре тысячи долларов.

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list 😒😒😒 pic.twitter.com/Qqsje79rda — @A_Johnson412 (@a_johnson412) 13 ноября 2019 г.

"Моя дочь, вероятно, была не в себе, когда составляла этот список", — написал отец девочки.

Публикация за несколько дней набрала более 120 тысяч лайков и 20 тысяч репостов. Большинство пользователей отнеслись с юмором к пожеланиям ребенка и посоветовали отцу заняться поиском новой работы.

"Мне 40 лет, и мои желания даже рядом не стояли с этими", — отметила @Luxgiere.

"Этот список явно помогала составлять ее мама", — сыронизировала @Melaniemendeezz.