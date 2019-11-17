Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T16:50Z
https://ria.ru/20191117/1561033954.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/91378/61/913786190_0:148:2850:1751_1036x0_80_0_0_1bc8e1ca4cbd8c297e065c58544ee37b.jpg
РИА Новости

"Миссия невыполнима": в Сети поразились требованиям девочки на Рождество

09:50 17.11.2019 (обновлено: 16:50 17.11.2019)
137331
© Fotolia / ganzo12Новогодние подарки под елкой
Новогодние подарки под елкой
© Fotolia / ganzo12
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Сети набирает популярность пост пользователя твиттера, в котором он поделился списком подарков на Рождество, который составила его десятилетняя дочь.
Перечень состоит из 26 пунктов, среди которых iPhone 11, наушники AirPods, новый MacBook Air, серьги с бриллиантами, духи Chanel и четыре тысячи долларов.

"Моя дочь, вероятно, была не в себе, когда составляла этот список", — написал отец девочки.

Публикация за несколько дней набрала более 120 тысяч лайков и 20 тысяч репостов. Большинство пользователей отнеслись с юмором к пожеланиям ребенка и посоветовали отцу заняться поиском новой работы.
"Мне 40 лет, и мои желания даже рядом не стояли с этими", — отметила @Luxgiere.
"Этот список явно помогала составлять ее мама", — сыронизировала @Melaniemendeezz.
"Пришло время рассказать дочери, что Санта-Клауса не существует", — в шутку предложил @detailsmove.
Санта Клаус
26 декабря 2018, 19:52Новый год—2019
В Германии недовольный рождественскими подарками ребенок вызвал полицию
57441335471133
Обсудить 28
ChanelРождествоApple iPhoneВ мире
Популярные комментарии
Девочке уже 10 лет а у ней до сих пор ничего этого нет? Почему до сих пор ювенальные органы не отобрали ребёнка и не передали его в приёмную семью?
17 ноября, 10:49
АСАндрей Ст
766713211
Супер! Эта девочка многого добьется в жизни: Она умеет ставить большие цели. Бизнес-тренеры от неё будут просто в восторге
17 ноября, 11:25
Богдан
143112253
Рекомендуем
На приеме у врача
Названы первые симптомы рака легких
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе
Москва и Эр-Рияд обсуждают условия вступления в силу контракта по С-400
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Новорожденные дети
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Логотип Android на экране
Пользователей Android предупредили об опасности беспроводных наушников
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток
"Собирал мили 14 лет". Хозяин толстого кота обратился к "Аэрофлоту"
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Никита Исаев
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко назвал условие отказа от интеграции Белоруссии с Россией
Автомобили едут по Зубовскому бульвару в Москве во время сильного дождя
Синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Здание Государственной думы
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Пуск противокорабельной ракеты Калибр-НК с борта МРК проекта 21631 Вышний Волочек
Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Экс-сотрудника Сибирского отделения РАН заподозрили в превышении полномочий
09:30Россия получила первые зарубежные заявки на поставку Су-34
09:28"Аэроэкспресс" назвал остановки поездов в Шереметьево после запуска МЦД
09:28Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне "Техмаш"
09:23В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие "преследование"
09:23В Волгоградской области задержали подозреваемых в краже 20 тонн нефти
09:23"Рособоронэкспорт" хочет подписать контракт с Индией по Ка-226 в 2020 году
09:22В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
09:17Минздрав получил предложения об ограничении времени продажи алкоголя
09:17В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
09:12ОАК войдет в Ростех в первом полугодии 2020 года
09:11В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидаются аномальные холода
09:11В "Рособоронэкспорте" ждут сигнала Джакарты для начала поставок Су-35
09:08"Рособоронэкспорт" продаст в 2019 году оружие на 13,7 миллиарда долларов
09:08Глава Ростеха признал проблему с сервисным обслуживанием самолетов
09:07Полиция Гонконга опровергла сообщения о рейде в кампусе университета
09:03Россия выполнит контракт на поставку С-400 в Индию в 2025 году
09:00Ученые прогнозируют снижение потребления алкоголя в России в три раза
09:00Российскую сверхлегкую "умную оптику" готовят к испытаниям на орбите
08:51ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Лента новостейМолния