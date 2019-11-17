В Благовещенске восстановили водоснабжение

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя - РИА Новости. Водоснабжение в многоэтажных домах Водоснабжение в многоэтажных домах Благовещенске , нарушенное из-за снижения уровня воды в реке Амур и ледостава, восстановлено сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.

В субботу МЧС по Амурской области сообщило, что в многоэтажных домах Благовещенска сильно снизился напор воды, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено. По данным "Амурских коммунальных систем", из-за резкого похолодания и образованием мелкой шуги по реке Амур на водозаборе "Амурский" забились приемные оголовки системы забора воды. Кроме того, упал уровень воды в Амуре. Был организован подвоз воды.

"Во все районы вода вернулась. Управляющие компании сообщили в диспетчерскую службу, что вода поступает", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.