В Благовещенске восстановили водоснабжение

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя - РИА Новости. Водоснабжение в многоэтажных домах Благовещенске, нарушенное из-за снижения уровня воды в реке Амур и ледостава, восстановлено сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.
В субботу МЧС по Амурской области сообщило, что в многоэтажных домах Благовещенска сильно снизился напор воды, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено. По данным "Амурских коммунальных систем", из-за резкого похолодания и образованием мелкой шуги по реке Амур на водозаборе "Амурский" забились приемные оголовки системы забора воды. Кроме того, упал уровень воды в Амуре. Был организован подвоз воды.
"Во все районы вода вернулась. Управляющие компании сообщили в диспетчерскую службу, что вода поступает", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее в пресс-службе агентству сообщили, что мэр Благовещенска Валентина Калита взяла ситуацию с водоснабжением многоэтажных домов под личный контроль, прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Амурские коммунальные системы" на заседании отчитались, что водозабор работает в штатном режиме, вышел на рабочие показатели, давление на выходе повышается.