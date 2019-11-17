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РИА Новости

Искусственный интеллект поможет нейрохирургам, считают эксперты

09:31 17.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРабота отделения нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Работа отделения нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Работа отделения нейрохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) с 2021 года будет помогать в планировании нейрохирургических операций, в частности, он сможет составить карту мозга пациента, заявили РИА Новости разработчики соответствующего проекта - заведующий нейрохирургическим отделением Центра им. Бурденко Давид Пицхелаури и профессор "Сколтеха" Александр Бернштейн.
"Предполагается, что технологии искусственного интеллекта могут начать широко использоваться при планировании и проведении нейрохирургических операций уже в 2021 году", - отметил Бернштейн.
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В настоящее время эта технология уже используется в нейрорентгенологическом и клиническом отделениях Центра им. Бурденко для планирования хирургических вмешательств при внутримозговых опухолях. "В дальнейшем предполагается внедрение новой технологии в массовую клиническую практику", - сообщил Пицхелаури.
Во время операции специальная система на основе ИИ при помощи электростимуляции выявляет зоны мозга, отвечающие за те или иные функции (движение руг и ног, мимика лица и так далее). Затем эти координаты фиксируются прямо на снимке МРТ. Алгоритм, основываясь на данных томографии, способен предсказывать, где в мозге находятся те или иные центры.
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РИА НаукаИскусственный интеллектСколковский институт науки и технологийРоссия
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