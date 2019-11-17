Искусственный интеллект поможет нейрохирургам, считают эксперты

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) с 2021 года будет помогать в планировании нейрохирургических операций, в частности, он сможет составить карту мозга пациента, заявили РИА Новости разработчики соответствующего проекта - заведующий нейрохирургическим отделением Центра им. Бурденко Давид Пицхелаури и профессор "Сколтеха" Александр Бернштейн.

"Предполагается, что технологии искусственного интеллекта могут начать широко использоваться при планировании и проведении нейрохирургических операций уже в 2021 году", - отметил Бернштейн.

В настоящее время эта технология уже используется в нейрорентгенологическом и клиническом отделениях Центра им. Бурденко для планирования хирургических вмешательств при внутримозговых опухолях. "В дальнейшем предполагается внедрение новой технологии в массовую клиническую практику", - сообщил Пицхелаури.