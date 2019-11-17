Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T08:48Z
https://ria.ru/20191117/1561033025.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152710/81/1527108115_0:125:3199:1924_1036x0_80_0_0_649048c57257ef591447d2da493a91fe.jpg
РИА Новости

В ЛНР за сутки зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков

08:48 17.11.2019
52
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 14 и 15 ноября украинские силовики придерживались режима тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 16 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра и вооружения БМП по подконтрольному республике населенному пункту Красный Лиман.
Украинский политик Роман Бессмертный
Вчера, 19:58
"Разжигает рознь". В ЛНР ответили на слова Безсмертного о "диком поле"
010001
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон требует от Британии раскрыть богатых агентов Кремля
Демонстранты на площади в Праге 25 ноября 1989 года
Стало известно самое коварное оружие России против "бархатных революций"
Встреча российских журналистов и представителей РПЦ в Гондэре, Эфиопия. 30 сентября 2019
"Путин — наш человек!" Репортаж из самой необычной страны Африки
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Украинские военные
Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР
Колледж Альберта Камю во Французском Мо
Страдающим либералам советуют читать Камю
Дым над городом Телль-Абьяд, Сирия
Россия зафиксировала 22 нарушения перемирия в Сирии за сутки
Президент РФ Владимир Путин
Дата визита Путина на Кубу будет зависеть от его графика
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Депутат рассказал о планах скончавшегося политолога Никиты Исаева
Преподаватель в пустом учебном классе школы №76 в Екатеринбурге
В Приамурье создадут спецслужбу для решения проблем в детских коллективах
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Искал и боролся. Оксана Пушкина прокомментировала смерть Никиты Исаева
Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019
В ЛНР ответили на слова украинского экс-дипломата о "диком поле" в Донбассе
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что за ракетными ударами из Газы по Израилю стоит Иран
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом
09:10В Москве в воскресенье ожидаются дожди и туман
09:01США и Южная Корея решили отложить военные учения
08:50СМИ сообщили о похищении женщины в Москве
08:48В ЛНР за сутки зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков
08:44Пострадавшие при стрельбе в благовещенском колледже остаются в реанимации
08:40В Томске при пожаре в доме 1912 года постройки спасли восемь человек
08:39Названы самые популярные в России премиум-автомобили
08:38Египет и Эфиопия проведут консультации по плотине в бассейне Нила в декабре
08:30В "Союзмультфильме" рассказали о новых сериях "Ну, погоди!"
08:06В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент
07:56В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа
07:54Под Красноярском произошел пожар в кадетском корпусе
07:53В Приморье рухнула стена в доме, признанным аварийным семь лет назад
07:50Мэр Благовещенская взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением
07:37Представитель Раджапаксы заявил о его победе на выборах на Шри-Ланке
06:40В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
06:29Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
06:25Метель обрушится на восемь районов в Сахалине
06:09Диетолог назвала наименее вредные сладости
Лента новостейМолния