В ЛНР за сутки зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 14 и 15 ноября украинские силовики придерживались режима тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 16 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра и вооружения БМП по подконтрольному республике населенному пункту Красный Лиман.