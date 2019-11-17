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РИА Новости

В Томске при пожаре в доме 1912 года постройки спасли восемь человек

08:40 17.11.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевПожарные тушат пожар
Пожарные тушат пожар
© РИА Новости / Яков Андреев
Пожарные тушат пожар. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 ноя – РИА Новости. Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье в Томске в доме, являющемся памятником архитектуры регионального значения 1912 года постройки, пожарные спасли восемь человек, возгорание ликвидировано.
По данным ГУМЧС по Томской области, сообщение о пожаре в трехэтажном кирпичном доме по адресу улица Крылова 23/1 поступило ночью в 03.17 (23.17 мск). На момент прибытия первого подразделения наблюдался открытый огонь из окна третьего этажа. В подъезде было сильное задымление.
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"В результате пожара в квартире на третьем этаже частично обгорели стены на площади 35 квадратных метров, в чердачном помещении над квартирой обгорел утеплитель… Общая площадь пожара составила 65 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован менее чем через час – в 04.08 (00.08 мск).
По данным администрации Томской области, дом является объектом культурного наследия регионального значения "Доходный дом Петра Макушина". Он был построен в 1912 году по заказу купца Макушина для сдачи квартир внаем.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
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МЧС РФТомскТомская областьПроисшествия
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