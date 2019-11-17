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РИА Новости

Названы самые популярные в России премиум-автомобили

08:39 17.11.2019 (обновлено: 09:02 17.11.2019)
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CC BY 2.0 / Dave Pinter / Lexus RX 350Автомобиль Lexus RX 350
Автомобиль Lexus RX 350
CC BY 2.0 / Dave Pinter / Lexus RX 350
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных премиальных автомобилей в России.
По результатам за девять месяцев 2019 года на первом месте оказался кроссовер Lexus RX: автолюбители приобрели 6437 экземпляров этой модели.
Вторую строчку занимает Mercedes-Benz E-Class, продажи которого составили 6002 автомобиля. За ним следуют BMW 5-Series (5204) и BMW X3 (4373). Замыкает пятерку рейтинга Lexus NX с 4101 проданным автомобилем.
Кроме того, в десятку самых продаваемых автомобилей премиум-сегмента вошли BMW X5, Mercedes-Benz GLC, BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class и Lexus LX.
Водитель
24 августа, 12:51
Названы самые популярные "женские" автомобили
102012
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Mercedes-BenzАвтостатLexusBMW (автомобиль)АвтоРоссия
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