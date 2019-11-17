В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент

МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента открылись в Участки для голосования на выборах депутатов нижней палаты парламента открылись в Белоруссии , в основной день голосования они будут работать до 20.00 (совпадает с мск).

В стране образовано более 5,83 тысячи участков для голосования, в том числе в санаториях, домах отдыха, больницах, а также в воинских частях. За границей будет работать 46 участков, в том числе три - в России (в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге).

С 12 по 16 ноября в стране проходило досрочное голосование, явка избирателей в ходе которого составила 35,77%. При этом на предыдущих парламентских выборах в республике, в 2016 году, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 31,29%. В прошлую парламентскую кампанию итоговая явка, с учетом основного дня голосования, составила 74,7% от общего числа включенных в списки избирателей.

Выборы в Палату представителей Национального собрания проходят по мажоритарной системе, в 110 округах предстоит выбрать 110 депутатов. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным объявляется кандидат, который получил наибольшее число голосов. По последним данным, на депутатское кресло претендуют 513 человек.

В списки избирателей в Белоруссии включены более 6,88 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. Для наблюдения за выборами в республику прибыло максимальное за последние десять лет число иностранных наблюдателей - 1029. Также на парламентских выборах зарегистрированы 28 тысяч национальных наблюдателей.

В период избирательной кампании белорусская милиция переведена на усиленный вариант несения службы для эффективного обеспечения общественной безопасности и правопорядка. В день выборов, 17 ноября, в режиме повышенной готовности будут нести службу и подразделения МЧС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно называл избирательные кампании в стране праздником. И перед этой электоральной кампанией белорусский лидер также поручил чиновникам организовать проведение голосования на высоком уровне и в праздничной атмосфере. Традиционно на избирательных участках будет работать выездная торговля, ряд производителей предложат свои товары без торговой надбавки и со скидками. На многих участках предусмотрена и культурно-развлекательная программа как для взрослых и детей, потому что белорусы часто приходят на избирательные участки всей семьей.