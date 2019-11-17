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РИА Новости

В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа

07:56 17.11.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала опасными спекуляции и слухи по поводу здоровья президента США Дональда Трампа, который в субботу прошел медобследование.
"Похоже, гораздо интереснее людям/некоторым журналистам спекулировать и распространять безответственные/опасные слухи", - посетовала Гришэм в Twitter, подчеркнув, что предоставляет "полный и честный" отчет о здоровье президента.
Ранее она заявила, что президент по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб. Она отметила, что Трамп решил пройти медобследование пораньше, чтобы не тратить на это время в "плотный 2020 год", когда должны состояться президентские выборы.
Последний раз он проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано "в целом хорошим". Его вес тогда составил 110,22 килограмма (при 108,4 килограмма годом ранее) при росте 192 сантиметра, давление - 118 на 80, пульс - 70 ударов в минуту.
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