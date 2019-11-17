В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала опасными спекуляции и слухи по поводу здоровья президента США Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала опасными спекуляции и слухи по поводу здоровья президента США Дональда Трампа , который в субботу прошел медобследование.

"Похоже, гораздо интереснее людям/некоторым журналистам спекулировать и распространять безответственные/опасные слухи", - посетовала Гришэм в Twitter, подчеркнув, что предоставляет "полный и честный" отчет о здоровье президента.

Ранее она заявила, что президент по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб. Она отметила, что Трамп решил пройти медобследование пораньше, чтобы не тратить на это время в "плотный 2020 год", когда должны состояться президентские выборы.