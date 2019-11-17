Под Красноярском произошел пожар в кадетском корпусе

КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Почти тридцать человек, в том числе 24 ребенка, были эвакуированы из-за пожара в минусинском кадетском корпусе на юге Красноярского края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В Минусинске на улице Народная, 80 (Минусинский кадетский корпус) - загорание в музыкальном классе на площади 36 квадратных метров. Пострадавших нет. Ранг пожара 1 бис. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 28 человек (24 кадета и 4 (человека) персонал)", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что пожар ликвидирован. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки. На тушении работали пять единиц техники и 18 человек.
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