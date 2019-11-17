В Приморье рухнула стена в доме, признанным аварийным семь лет назад

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя – РИА Новости. В квартире дома в В квартире дома в Уссурийске , который был признан аварийным в 2012 году, обрушилась стена, люди были эвакуированы, а дом обесточили.

Как сообщил РИА Новости представитель администрации города Уссурийска, ЧП произошло накануне вечером.

"Вечером 16 ноября в Уссурийске на улице Пушкина, 151, произошло обрушение стены в одной из нежилых квартир. Сигнал от жителей поступил в Единую дежурную диспетчерскую службу в 21.41 (14.21 по мск) На место сразу выехали пожарные, полиция и бригада скорой медицинской помощи", - сообщил РИА Новости представитель местной администрации.

Он добавил, что были эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей, дом обесточили. На место ЧП также прибыли губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, которые осмотрели помещение, где произошло обрушение, и поговорили с жителями.

Выяснилось, что дом был признан аварийным еще в 2012 году. В квартире на первом этаже, где обрушилась одна из стен, постоянно никто не живет, но периодически "появляются лица без определенного места жительства". Представитель муниципалитета также рассказал РИА Новости, что специалисты обследовали дом и выяснили, что обрушившаяся стена не является несущей и не представляет угрозы.

Жильцам предложили временно поселиться в гостинице, но люди решили вернуться в свои квартиры. Дом подключили к электроснабжению в субботу. На следующей неделе будет решаться вопрос о проведении экспертизы дома.