Мэр Благовещенская взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением

В субботу МЧС по Амурской области сообщило, что в многоэтажных домах Благовещенска сильно снизился напор воды, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено. По данным "Амурских коммунальных систем", из-за резкого похолодания и образования мелкой шуги по реке Амур на водозаборе "Амурский" забились приемные оголовки системы забора воды. Кроме того, упал уровень воды в Амуре. Был организован подвоз воды.