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РИА Новости

Мэр Благовещенская взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением

07:50 17.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБлаговещенск
Благовещенск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением многоэтажных домов в Благовещенске, нарушенном из-за снижения уровня воды в реке Амур и ледостава, должна стабилизироваться в ближайшие три часа, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.
В субботу МЧС по Амурской области сообщило, что в многоэтажных домах Благовещенска сильно снизился напор воды, водоснабжение социально-значимых объектов не нарушено. По данным "Амурских коммунальных систем", из-за резкого похолодания и образования мелкой шуги по реке Амур на водозаборе "Амурский" забились приемные оголовки системы забора воды. Кроме того, упал уровень воды в Амуре. Был организован подвоз воды.
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"Мэр Благовещенска Валентина Калита взяла ситуацию с водоснабжением многоэтажных домов под личный контроль, прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Амурские коммунальные системы" отчитались, что водозабор работает в штатном режиме, вышел на рабочие показатели, давление на выходе повышается. В ближайшие три часа ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться", - рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Благовещенска.
Также в пресс-службе добавила, что Калита лично выезжала на водозабор и до 15.00 (09.00) ситуация будет контролироваться ежечасно.
"Центральная часть города - вся с водой. Микрорайон - давление стабильное. Повысительные станции запустили",- сообщили журналистам в пресс-службе "Амурских коммунальных систем".
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Валентина КалитаАмур (река)БлаговещенскОбщество
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