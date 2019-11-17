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РИА Новости

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

07:14 17.11.2019 (обновлено: 07:45 17.11.2019)
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© Фото : страница в "Facebook" Никиты ИсаеваЛидер движения "Новая Россия" Никита Исаев
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
© Фото : страница в "Facebook" Никиты Исаева
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев прокомментировал смерть политика Никиты Исаева и рассказал, как предотвратить сердечный приступ в молодом возрасте. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
Исаев скончался 16 ноября в возрасте 41 года в поезде, когда возвращался из рабочей поездки в Тамбов.
По словам Хорошева, смерть в таком еще вполне молодом возрасте – это "чудовищно безвременно". Однако даже в таком возрасте могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Если люди чувствуют боли и неприятные ощущения с сердцем даже в возрасте 25-35 лет, необходимо обратиться к врачу.
Кардиолог объяснил, что сердце может остановиться из-за электрического дисбаланса и нарушений проводимости. Если ощущаются нарушения сердечного ритма, то необходимо обратиться к врачу. Специалист напомнил, что избежать проблем с сердечно-сосудистой системой поможет отказ от курения, алкоголя и наркотиков.
По словам кардиолога Дмитрия Напалкова, в таких случаях главное - вовремя доставить больного в медучреждение. В случае остановке сердца, отметил он, у медиков есть не более 10 минут на спасение пациента, иначе происходит смерть мозга.
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Вчера, 13:35
Депутат рассказал о планах скончавшегося политолога Никиты Исаева

Неожиданная новость

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что, несмотря на разногласия по многим вопросам, он очень хорошо общался с лидером движения "Новая Россия" Никитой Исаевым.
Он назвал новость о смерти политика неожиданной. По словам Соловьева, Исаев никогда не жаловался ему на здоровье.
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя смерть Никиты Исаева, опубликовала в твиттере совместное фото с политологом и написала, что он ушел из жизни внезапно и очень рано.
Телеведущий Артем Шейнин назвал Никиту Исаева неравнодушным и настоящим человеком с "беспокойной душой".

Признаков криминального характера смерти Исаева не выявили

Следственный комитет организовал проверку по факту смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева в поезде.
Как сообщается, пока не удалось выявить признаки, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти мужчины.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Вчера, 13:17Сказано в эфире
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Биография Никиты Исаева

Лидер общественного-политического движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Олегович Исаев родился 12 июня 1978 года в многодетной семье.
В 2001 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА).
С 2002 года вел преподавательскую деятельность. С 2002 по 2003 год преподавал курс "Предпринимательское право" в МГЮА, с 2006 по 2007 год — спецкурс "Правовые основы бизнеса" в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).
В 2006-2011 годах работал на государственной службе, которую покинул в должности директора департамента Министерства регионального развития России по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии.
В 2007-2011 годах был депутатом Государственной думы пятого созыва, в 2011-2016 годах — депутатом Государственной думы шестого созыва.
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Никита ИсаевВладимир Соловьев (телеведущий)Оксана ПушкинаГосдума РФМосковская государственная юридическая академияМоскваРоссияТамбовОбщество
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