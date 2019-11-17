Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев прокомментировал смерть политика Никиты Исаева и рассказал, как предотвратить сердечный приступ в молодом возрасте. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев прокомментировал смерть политика Никиты Исаева и рассказал, как предотвратить сердечный приступ в молодом возрасте. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360"

Исаев скончался 16 ноября в возрасте 41 года в поезде, когда возвращался из рабочей поездки в Тамбов.

По словам Хорошева, смерть в таком еще вполне молодом возрасте – это "чудовищно безвременно". Однако даже в таком возрасте могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Если люди чувствуют боли и неприятные ощущения с сердцем даже в возрасте 25-35 лет, необходимо обратиться к врачу.

Кардиолог объяснил, что сердце может остановиться из-за электрического дисбаланса и нарушений проводимости. Если ощущаются нарушения сердечного ритма, то необходимо обратиться к врачу. Специалист напомнил, что избежать проблем с сердечно-сосудистой системой поможет отказ от курения, алкоголя и наркотиков.

По словам кардиолога Дмитрия Напалкова, в таких случаях главное - вовремя доставить больного в медучреждение. В случае остановке сердца, отметил он, у медиков есть не более 10 минут на спасение пациента, иначе происходит смерть мозга.

Неожиданная новость

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что, несмотря на разногласия по многим вопросам, он очень хорошо общался с лидером движения "Новая Россия" Никитой Исаевым.

Он назвал новость о смерти политика неожиданной. По словам Соловьева, Исаев никогда не жаловался ему на здоровье.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина , комментируя смерть Никиты Исаева, опубликовала в твиттере совместное фото с политологом и написала, что он ушел из жизни внезапно и очень рано.

Признаков криминального характера смерти Исаева не выявили

Следственный комитет организовал проверку по факту смерти лидера общественно-политического движения "Новая Россия", директора Института актуальной экономики Никиты Исаева в поезде.

Как сообщается, пока не удалось выявить признаки, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти мужчины.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Биография Никиты Исаева

Лидер общественного-политического движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Олегович Исаев родился 12 июня 1978 года в многодетной семье.

В 2001 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА).

С 2002 года вел преподавательскую деятельность. С 2002 по 2003 год преподавал курс "Предпринимательское право" в МГЮА, с 2006 по 2007 год — спецкурс "Правовые основы бизнеса" в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).

В 2006-2011 годах работал на государственной службе, которую покинул в должности директора департамента Министерства регионального развития России по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии.