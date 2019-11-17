Ученые обнаружили на плато Наска рисунки "монстров"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Исследователи из Университета Ямагата ( Исследователи из Университета Ямагата ( Япония ) обнаружили на плато Наска в южном Перу 143 новых геоглифа, на которых изображены животные и другие существа, а также загадочные "монстры" с квадратными головами. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте университета.

Новые геоглифы, расположенные главным образом на западе плато, обнаружили в ходе полевых работ, а также анализа 3D-данных. Один из геоглифов был впервые выявлен при помощи искусственного интеллекта.

При этом на некоторых рисунках изображены необычные "монстры", напоминающие людей, но с квадратными головами, а также двухголовые змеи.

Геоглифы, вероятно, датируются периодом с 100 года до нашей эры до 300 года нашей эры.

Загадочные линии и фигуры на плато Наска были открыты в середине XVI века испанскими конкистадорами, которые сочли их "путевыми знаками". Повторное открытие геоглифов состоялось лишь в 1939 году, когда об их существовании заявил перуанский археолог Торибио Ксесспе. В тот же год американский историк Пол Косок сделал с самолета первые фотографии.