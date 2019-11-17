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РИА Новости

Ученые обнаружили на плато Наска рисунки "монстров"

05:48 17.11.2019 (обновлено: 09:06 17.11.2019)
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CC BY 2.0 / Endre Somogyi / Nazca geoglyphs (Tree and Hands) and Pan-American HighwayГеоглифы Наски
Геоглифы Наски
CC BY 2.0 / Endre Somogyi / Nazca geoglyphs (Tree and Hands) and Pan-American Highway
Геоглифы Наски. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Исследователи из Университета Ямагата (Япония) обнаружили на плато Наска в южном Перу 143 новых геоглифа, на которых изображены животные и другие существа, а также загадочные "монстры" с квадратными головами. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте университета.
Новые геоглифы, расположенные главным образом на западе плато, обнаружили в ходе полевых работ, а также анализа 3D-данных. Один из геоглифов был впервые выявлен при помощи искусственного интеллекта.
При этом на некоторых рисунках изображены необычные "монстры", напоминающие людей, но с квадратными головами, а также двухголовые змеи.
Геоглифы, вероятно, датируются периодом с 100 года до нашей эры до 300 года нашей эры.
Загадочные линии и фигуры на плато Наска были открыты в середине XVI века испанскими конкистадорами, которые сочли их "путевыми знаками". Повторное открытие геоглифов состоялось лишь в 1939 году, когда об их существовании заявил перуанский археолог Торибио Ксесспе. В тот же год американский историк Пол Косок сделал с самолета первые фотографии.
Пока среди археологов и историков нет единого мнения насчет того, как представители культуры Наска, жившие на плато в середине первого тысячелетия нашей эры, смогли "вычертить" гигантские рисунки. Ученые спорят и о том, какую роль играли геоглифы в жизни индейцев. В разное время исследователи полагали, что это своеобразные "обсерватории" или изображения созвездий.
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