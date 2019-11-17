Главы делегаций США и Китая обсудили по телефону вопросы торговой сделки

Сообщается, что вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на всесторонних переговорах с США по экономическим вопросам Лю Хэ по инициативе американской стороны провел телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.
"Стороны в конструктивном ключе обсудили ключевые озабоченности каждой из сторон вокруг первой части торгового соглашения, а также договорились поддерживать тесный контакт", - говорится в опубликованном заявлении.
Других подробностей не приводится.