Дата визита Путина на Кубу будет зависеть от его графика

"Что касается визита президента России на Кубу: приглашение такое поступило, президент его с благодарностью принял. Что касается сроков (визита президента России на Кубу) - это будет зависеть от графика президента РФ и сроков согласования с кубинской стороной. Такие вопросы решаются по дипломатическим каналам", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, обсуждались ли на встрече с президентом Кубы сроки визита российского лидера Владимира Путина в эту страну.