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РИА Новости

Дата визита Путина на Кубу будет зависеть от его графика

03:17 17.11.2019 (обновлено: 03:19 17.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
ГАВАНА, 17 ноя - РИА Новости. Дата визита президента РФ Владимира Путина на Кубу будет зависеть от графика его работы, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с официальным визитом на Кубе.
"Что касается визита президента России на Кубу: приглашение такое поступило, президент его с благодарностью принял. Что касается сроков (визита президента России на Кубу) - это будет зависеть от графика президента РФ и сроков согласования с кубинской стороной. Такие вопросы решаются по дипломатическим каналам", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, обсуждались ли на встрече с президентом Кубы сроки визита российского лидера Владимира Путина в эту страну.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в конце октября на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным пригласил его посетить Кубу, когда это будет возможно, лидер РФ пообещал обязательно воспользоваться этим приглашением.
Делегация СФ во главе с Матвиенко находится на Кубе 14-17 ноября с официальным визитом, приуроченным к 500-летию столицы страны.
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Валентина МатвиенкоВладимир ПутинКубаРоссияПолитика
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