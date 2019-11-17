Дата визита Путина на Кубу будет зависеть от его графика

ГАВАНА, 17 ноя - РИА Новости. Дата визита президента РФ Владимира Путина на Кубу будет зависеть от графика его работы, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с официальным визитом на Кубе.
"Что касается визита президента России на Кубу: приглашение такое поступило, президент его с благодарностью принял. Что касается сроков (визита президента России на Кубу) - это будет зависеть от графика президента РФ и сроков согласования с кубинской стороной. Такие вопросы решаются по дипломатическим каналам", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос, обсуждались ли на встрече с президентом Кубы сроки визита российского лидера Владимира Путина в эту страну.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в конце октября на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным пригласил его посетить Кубу, когда это будет возможно, лидер РФ пообещал обязательно воспользоваться этим приглашением.
Делегация СФ во главе с Матвиенко находится на Кубе 14-17 ноября с официальным визитом, приуроченным к 500-летию столицы страны.