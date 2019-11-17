РКЦ "Прогресс" еще не приступил к эскизному проекту новой ракеты "Союз-6"

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Работа над эскизным проектом новой российской ракеты "Союз-6" еще не началась, сообщил РИА Новости официальный представитель ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" .
"Данный проект находится на начальном этапе обсуждения, и говорить о начале эскизного проектирования, а тем более о его завершении считаю преждевременным", - сказал собеседник агентства.
В начале сентября 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о том, что в России будет создана новая ракета - "Союз-6". Этот носитель вместе с "Союзом-5" должен стать частью сверхтяжелой ракеты "Енисей".
В "Роскосмосе" также отмечали, что "Союз-6" сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9 тонн груза, на солнечно-синхронную орбиту - 5,5 тонны, на геопереходную орбиту - 2,3 тонны. У ракеты-носителя "Союз-5" эти показатели составят соответственно 17 тонн, 9 тонн и 5 тонн. Начало летных испытаний "Союза-6" на Байконуре запланировано на 2025 год.