Волин сравнил некоторых блогеров с теми, кто раньше "писал на заборах"

"С течением временем блогеры или перерастут в самостоятельные СМИ, если они способные, или их возьмут на работу уже имеющиеся крупные СМИ, или они будут творить для собственного удовольствия, и в принципе ничем они не будут отличаться от людей, которые раньше вместо того, чтобы писать где-то на сайте, писали на заборе. Их же никто не подозревал в том, что они могут быть журналистами или представлять конкуренцию, хотя читало их много народу", - сказал Волин в беседе с РИА Новости на полях российско-китайского форума новых медиа в китайском городе Уси.