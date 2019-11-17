Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T02:48Z
https://ria.ru/20191117/1561031319.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_c58d66cfe230fb70b7fe13b3fbd44c46.jpg
РИА Новости

США осудили якобы предпринятые властями Ирана попытки отключить интернет

02:48 17.11.2019
511
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. США осуждают якобы имевшиеся попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов, заявила в воскресенье официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"США поддерживает многострадальный иранский народ, в то время как он протестует против последних несправедливых шагов находящегося у власти коррумпированного режима. Мы осуждаем попытку отключить интернет. Пусть они говорят!" - написала она в своем Twitter.

Ранее неправительственная организация Netblocks, анализирующая работу интернета, сообщила о почти полном отключении интернета в Иране.
В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб. В Ираке также несколько недель продолжаются антиправительственные выступления с требованием улучшения жизни. Есть погибшие и раненые.
Акция протеста в Багдаде
Вчера, 22:58
Ирак закрыл погранпереход с Ираном из-за протестов, сообщили СМИ
152361
Обсудить 0
ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в Багдаде
Ирак закрыл погранпереход с Ираном из-за протестов, сообщили СМИ
Мексика
Генконсульство США в Мексике ввело комендантский час
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ввели санкции против главы МВД Кубы
Президент Российской Федерации Владимир Путин
Климкин рассказал об успехе Путина в Донбассе
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Флаги США и Китая
Главы делегаций США и Китая обсудили по телефону вопросы торговой сделки
Фруде Берг
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг вернулся на родину
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что за ракетными ударами из Газы по Израилю стоит Иран
Задержанные украинские корабли
Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией
Президент РФ Владимир Путин
Дата визита Путина на Кубу будет зависеть от его графика
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Акция протеста в Ла-Пасе
Давление на народ Боливии недопустимо, заявила Матвиенко
Мужчина за компьютером
Волин сравнил некоторых блогеров с теми, кто раньше "писал на заборах"
Сотрудники сил безопасности во время столкновений со сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса в Ла-Пасе
ОАГ осудила указ о действиях армии Боливии при протестах
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Экс-советник Трампа не усмотрел ничего незаконного в его беседе с Зеленским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом
09:10В Москве в воскресенье ожидаются дожди и туман
09:01США и Южная Корея решили отложить военные учения
08:50СМИ сообщили о похищении женщины в Москве
08:48В ЛНР за сутки зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков
08:44Пострадавшие при стрельбе в благовещенском колледже остаются в реанимации
08:40В Томске при пожаре в доме 1912 года постройки спасли восемь человек
08:39Названы самые популярные в России премиум-автомобили
08:38Египет и Эфиопия проведут консультации по плотине в бассейне Нила в декабре
08:30В "Союзмультфильме" рассказали о новых сериях "Ну, погоди!"
08:06В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент
07:56В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа
07:54Под Красноярском произошел пожар в кадетском корпусе
07:53В Приморье рухнула стена в доме, признанным аварийным семь лет назад
07:50Мэр Благовещенская взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением
07:37Представитель Раджапаксы заявил о его победе на выборах на Шри-Ланке
06:40В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
06:29Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
06:25Метель обрушится на восемь районов в Сахалине
06:09Диетолог назвала наименее вредные сладости
Лента новостейМолния