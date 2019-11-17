США осудили якобы предпринятые властями Ирана попытки отключить интернет

"США поддерживает многострадальный иранский народ, в то время как он протестует против последних несправедливых шагов находящегося у власти коррумпированного режима. Мы осуждаем попытку отключить интернет. Пусть они говорят!" - написала она в своем Twitter .

В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб. В Ираке также несколько недель продолжаются антиправительственные выступления с требованием улучшения жизни. Есть погибшие и раненые.