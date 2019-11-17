Пресс-секретарь Трампа рассказала о результатах его медобследования

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прошел медосмотр, его признали здоровым, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
"После быстрого осмотра и сдачи анализов президент направился обратно в город (Вашингтон. — Прим. ред.). Президент по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб, что показали и его регулярные активные выступления на митингах перед тысячами американцев несколько раз в неделю", — сказала она.
Ранее Гришэм сообщила, что Трамп решил пройти медобследование пораньше, чтобы не тратить на это время в "плотный 2020 год", когда должны состояться президентские выборы.
Последний раз глава Белого дома проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано "в целом хорошим".
Его вес составил 110,22 килограмма (при 108,4 килограмма годом ранее) при росте 192 сантиметра, давление — 118 на 80, пульс — 70 ударов в минуту.
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