Пресс-секретарь Трампа рассказала о результатах его медобследования

"После быстрого осмотра и сдачи анализов президент направился обратно в город (Вашингтон. — Прим. ред.). Президент по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб, что показали и его регулярные активные выступления на митингах перед тысячами американцев несколько раз в неделю", — сказала она.