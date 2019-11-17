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РИА Новости

Кардиолог объяснил опасность вейпов

02:07 17.11.2019 (обновлено: 02:08 17.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВейп
Вейп
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вейп. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
Содержащийся в смесях для парения витамин Е может вызвать рак, а имеющийся в их составе пропиленгликоль при нагревании вызывает поражение легких, рассказал Ашихмин.
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"Я категорически не рекомендую своим пациентам курить электронные сигареты. Сегодня есть исключительно эффективные средства медикаментозные для того, чтобы человек, который хочет прекратить курить — прекратил курить", — заявил кардиолог.
По его словам, электронные сигареты не могут считаться альтернативой обычным, а в случае, если курильщик не может справиться с пагубной привычкой, стоит обратиться к врачу.
Специалист напомнил, что медики никогда не советовали курить электронные сигареты вместо обычных. Он указал, что вейпы являются новой технологией, которая не прошла никакого апробирования.
В конце октября центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC) сообщил о смерти 37 человек из-за легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, при этом общее число заболевших превысило 1,8 тысячи.
После этого ряд штатов ввел запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов, а президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу в стране, однако сроки пока не названы.
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Ярослав АшихминЗдоровьеРоссияОбщество
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