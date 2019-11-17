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РИА Новости

США ввели санкции против главы МВД Кубы

02:00 17.11.2019 (обновлено: 08:40 17.11.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении Госдепартамента.
"Госдепартамент вносит в списки Хулио Сесара Гендарилью Бермехо, главу министерства внутренних дел Кубы, <…> за его причастность в рамках руководящих обязанностей к существенным нарушениям прав человека в Венесуэле", — сказано в документе.
Кроме того, под санкции попали двое его детей.
В дополнение к обвинениям в нарушениях прав человека в Венесуэле МВД Кубы, по мнению американских властей, ответственно за задержания и лишение свободы тысяч кубинских граждан.
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США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Гавана ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.
В 2015 году дипломатические отношения между странами были восстановлены, а в 2016 году президент США Барак Обама посетил Кубу. Однако с 2017 года администрация Дональда Трампа вновь стала проводить жесткий курс в отношении Острова свободы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим. США регулярно обвиняют Кубу во вмешательстве в дела Венесуэлы.
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Государственный департамент СШАКубаСШАВ мире
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