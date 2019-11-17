США ввели санкции против главы МВД Кубы

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении Госдепартамента.

"Госдепартамент вносит в списки Хулио Сесара Гендарилью Бермехо, главу министерства внутренних дел Кубы, <…> за его причастность в рамках руководящих обязанностей к существенным нарушениям прав человека в Венесуэле", — сказано в документе.

Кроме того, под санкции попали двое его детей.

В дополнение к обвинениям в нарушениях прав человека в Венесуэле МВД Кубы, по мнению американских властей, ответственно за задержания и лишение свободы тысяч кубинских граждан.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. С 1992 года Гавана ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.

В 2015 году дипломатические отношения между странами были восстановлены, а в 2016 году президент США Барак Обама посетил Кубу. Однако с 2017 года администрация Дональда Трампа вновь стала проводить жесткий курс в отношении Острова свободы.