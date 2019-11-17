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РИА Новости

Экс-советник Трампа не усмотрел ничего незаконного в его беседе с Зеленским

01:30 17.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Бывший заместитель помощника президента США Тим Моррисон, отвечавший за европейское направление, в частности вопросы, связанные с РФ и Украиной, подтвердил, что не усмотрел ничего противозаконного в июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, свидетельствует опубликованная в субботу стенограмма его показания конгрессу в рамках расследования по импичменту.
"Я просмотрел меморандум телефонного разговора 25 июля, обнародованный Белым домом. Я слушал звонок, находясь в ситуационной комнате. Насколько я помню, меморандум точно и полно отражает содержание звонка", - приводятся его слова в документе.
По словам Моррисона, в комнате не было юриста от Совета национальной безопасности, поэтому он потом попросил их ознакомиться с содержанием.
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"У меня было три повода для опасений. Первое: как это могло обернуться в поляризованной вашингтоноской среде; второе: как утечка повлияла бы на имеющуюся сейчас в конгрессе двухпартийную поддержку наших украинских партнеров; третье: как бы это повлияло на украинское восприятие отношений США и Украины", - продолжил чиновник.
Он подчеркнул, что он лично не видел в том разговоре Трампа и Зеленского ничего противозаконного.
Демократы в конгрессе ранее начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией.
Если палата представителей проголосует за импичмент, в сенате пройдет процесс над Трампом под руководством председателя Верховного суда Джона Робертса. По итогам пройдет голосование, где для импичмента и отстранения Трампа от власти потребуется две трети голосов сенаторов. На данный момент республиканцы не собираются голосовать за отстранение Трампа.
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Тим МоррисонИмпичмент Дональда ТрампаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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