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РИА Новости

Участница "Битвы экстрасенсов" рассказала о неизлечимой болезни

01:28 17.11.2019 (обновлено: 09:00 17.11.2019)
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© ТНТКадр из передачи "Битва экстрасенсов"
Кадр из передачи Битва экстрасенсов
© ТНТ
Кадр из передачи "Битва экстрасенсов". Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Участница "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова рассказала о своей неизлечимой болезни и 298 перенесенных операциях. Соответствующую запись она опубликовала в своем инстаграме.
"Сбилась я со счета операций еще полтора года назад. Сейчас посчитала по выпискам — сегодня была 298-я", — написала Кузнецова.
По словам участницы шоу, она всю жизнь страдает от неизлечимого заболевания горла, в связи чем последние 33 года вынуждена постоянно ложиться на операционный стол.
"К сожалению, вылечить меня невозможно. Никак. Никогда. Никому. Операции мне делать необходимо всегда, регулярно и до конца жизни. Без них я не могу дышать", — рассказала женщина.
Кузнецова принимала участие в 16-м сезоне шоу "Битва экстрасенсов", по итогам которого заняла третье место. Позднее она стала участницей проекта "Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших".
Джулия Ванг
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Николь Кузнецова"Битва экстрасенсов"РоссияОбщество
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