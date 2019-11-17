Участница "Битвы экстрасенсов" рассказала о неизлечимой болезни

"Сбилась я со счета операций еще полтора года назад. Сейчас посчитала по выпискам — сегодня была 298-я", — написала Кузнецова.

По словам участницы шоу, она всю жизнь страдает от неизлечимого заболевания горла, в связи чем последние 33 года вынуждена постоянно ложиться на операционный стол.

"К сожалению, вылечить меня невозможно. Никак. Никогда. Никому. Операции мне делать необходимо всегда, регулярно и до конца жизни. Без них я не могу дышать", — рассказала женщина.