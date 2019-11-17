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РИА Новости

Экс-министр финансов Ливана снял свою кандидатуру на пост премьера страны

01:02 17.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинЛиван
Ливан
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Ливан. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Бывший министр финансов Ливана Мохаммад Сафади снимает свою кандидатуру на пост премьер-министра страны и выражает надежду, что на эту должность вернется подавший в отставку Саад Харири, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Сафади.
В пятницу исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Джебран Басиль заявил, что Сафади согласился возглавить правительство при условии, что политические силы в Ливане договорятся о его назначении. Выдвижению кандидатуры Сафади предшествовали недели массовых протестов. На фоне протестов премьер-министр Ливана Саад Харири официально передал президенту страны Мишелю Ауну прошение об отставке правительства.
Как сообщает агентство, Сафади снял свою кандидатуру, посчитав, что будет сложно сформировать "гармоничный" кабинет министров, поддерживаемый всеми политическими силами в стране. Сафади также заявил, что надеется увидеть на посту премьера Саада Харири, подавшего в отставку.
Сафади в начале политической карьеры был депутатом от суннитского блока в Триполи. В 2008 году занял кресло министра национальной экономики. В 2011 года был назначен министром финансов.
В Ливане участники гражданских движений с 17 октября на протяжении двух недель блокировали основные трассы по всей стране. Вследствие массовых митингов не работали банки, госучреждения, университеты и школы.
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