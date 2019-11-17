Врачи рассказали о состоянии отравившегося "Кротом" преподавателя МГУ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Состояние заслуженного преподавателя МГУ, математика Олега Ивашева-Мусатова, отравившегося средством для прочистки труб "Крот", оценивается как тяжелое. Об этом РБК рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Сообщается, что 91-летний ученый по-прежнему остается в реанимации.
Информация о госпитализации Ивашева-Мусатова появилась в СМИ в минувшую пятницу. По словам сына ученого, математик, находясь в ванной, перепутал бутылки с водой и жидкостью для прочистки труб, стоявшие рядом.
В июне из-за отравления "Кротом" в больницу попал продюсер Бари Алибасов. Музыкант случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав бутылки.