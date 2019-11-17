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РИА Наука
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РИА Новости

Убывающая Луна помешает наблюдать один из ярчайших метеорных потоков осени

00:22 17.11.2019 (обновлено: 04:28 17.11.2019)
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© Фото : Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространстваМетеорный поток Леониды
Метеорный поток Леониды
© Фото : Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства
Метеорный поток Леониды. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Убывающая Луна помешает наблюдать один из ярчайших метеорных потоков - Леониды, который достигнет своего пика в ночь на 18 ноября, сообщает Московский планетарий.
"В 2019 году в ночь пика ожидается до 15 метеоров в час. Но убывающая Луна (Ф=0,70), которая в ночь максимума располагается недалеко от радианта Леонид в созвездии Рак, существенно помешает наблюдениям", - говорится в сообщении.
В целом метеорный поток длится с 6 по 30 ноября, но своего максимума в этом году достигнет в 2.00 мск в ночь на понедельник, 18 ноября. В планетарии отмечают, что быстрые метеоры белого цвета, рожденные остатками кометы Темпеля-Туттля, лучше наблюдать под утро над восточным горизонтом.
Комета Темпеля-Туттля делает оборот вокруг Солнца за 33 года. Когда она приближается к Земле, метеорный поток усиливается. Иногда можно видеть до нескольких тысяч метеоров в час. Например, в 1966 году наблюдалось до десяти тысяч метеоров в час. Самый яркий такой поток пришелся на 1833 год. Тогда, по рассказам очевидцев, "по своей частоте метеоры в тот момент едва уступали частоте снежных хлопьев во время среднего снегопада".
Московский планетарий
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РИА НаукаМосковский планетарийРоссия
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