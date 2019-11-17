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РИА Новости

В Сан-Диего пять человек, включая трех детей, погибли при стрельбе

00:15 17.11.2019 (обновлено: 09:08 17.11.2019)
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© AP Photo / John MinchilloПолицейский в США
Полицейский в США
© AP Photo / John Minchillo
Полицейский в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Пять человек, включая трех детей, погибли в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в субботу, сообщает телеканал Fox News.
По данным полиции, рано утром в службу 911 поступил звонок, но в трубке можно было расслышать только звуки спора. Еще один звонок поступил от соседей, которые сообщили о выстрелах.
Выехавший на место наряд сквозь окно увидел лежавшего в доме в крови ребенка и проник в дом. На месте были обнаружены мертвые мужчина и женщина, а также тело трехлетнего ребенка. Дети пяти и девяти лет скончались позже в больнице. Еще один мальчик 11 лет прооперирован, о его состоянии не сообщается.
По данным телеканала, в доме проживала женщина с четырьмя детьми. Какое отношение имел к ним мужчина, пока не установлено. Полиция считает, что подозреваемый — в числе погибших, однако не уточняет, кто именно.
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Сан-ДиегоВашингтон (штат)СШАВ мире
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