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РИА Новости

Девятилетняя барабанщица покорила Сеть исполнением кавера Nirvana

05:32 17.11.2019 (обновлено: 08:43 17.11.2019)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл покорила Cеть, опубликовав на ютьюбе видео, в котором исполняет кавер-версию песни "In Bloom" (1991 год) рок-группы Nirvana.
"Я обожаю Nirvana у могу играть их музыку на барабанах целый день", — написала Нанди.
За несколько дней ролик юной ударницы набрал почти 260 тысяч просмотров.
"Отличная работа. Как бывший барабанщик советую тебе приобрести защиту для ушей, а то этот звон может остаться навсегда", — посоветовал @Jason Leigh.
"Словами не могу передать, насколько я рад от того, что будущее музыки в таких хороших руках. Ты — настоящая рокерша", — прокомментировал @Chris Henson.
"Курт гордился бы тобой", — поддержал @Jolliee Guy.
Помимо ударных, Нанди умеет играть на гитаре и петь, чем делится на страницах в социальных сетях, которые ей помогают вести родители.
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