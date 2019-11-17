Девятилетняя барабанщица покорила Сеть исполнением кавера Nirvana

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл покорила Cеть, опубликовав на ютьюбе видео, в котором исполняет кавер-версию песни "In Bloom" (1991 год) рок-группы Nirvana.

"Я обожаю Nirvana у могу играть их музыку на барабанах целый день", — написала Нанди.

За несколько дней ролик юной ударницы набрал почти 260 тысяч просмотров.

"Отличная работа. Как бывший барабанщик советую тебе приобрести защиту для ушей, а то этот звон может остаться навсегда", — посоветовал @Jason Leigh.

"Словами не могу передать, насколько я рад от того, что будущее музыки в таких хороших руках. Ты — настоящая рокерша", — прокомментировал @Chris Henson.

"Курт гордился бы тобой", — поддержал @Jolliee Guy.