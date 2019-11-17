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РИА Новости

Стало известно самое коварное оружие России против "бархатных революций"

08:00 17.11.2019
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CC BY 3.0 / ŠJů / Демонстранты на площади в Праге 25 ноября 1989 года
Демонстранты на площади в Праге 25 ноября 1989 года
CC BY 3.0 / ŠJů /
Демонстранты на площади в Праге 25 ноября 1989 года. Архивное фото
Виктор Мараховский
Виктор Мараховский
Все материалы
Ровно тридцать лет назад в ходе разгона молодежной демонстрации в столице Чехословакии был зверски убит пражский студент Мартин Шмид. Его гибель стала толчком, превратившим студенческие волнения в "бархатную революцию", приведшую к крушению строя и исчезновению Чехословакии как таковой.
Эта трагедия актуальна для нас сегодня, как никогда, потому что:
1) Никакого Мартина Шмида никто не убивал. В Праге в ноябре 1989 года было целых два таких студента, и оба были страшно удивлены, узнав наутро, что над ними расправились.
2) Роль убитого студента, согласно позднейшим сенсационным признаниям, сыграл молодой поручик чехословацкой госбезопасности, внедренный в ряды протестных учащихся и профессионально изобразивший 17 ноября смерть от полицейской дубинки. Далее разгон слухов о сакральной жертве был делом техники, с которым исполнители блестяще справились.
3) По основной версии, изначальной причиной "бархатной революции" были внутрипартийные разборки в тогдашней чехословацкой элите. Кто-то хотел кого-то подвинуть и спровоцировал с помощью спецслужб хитрую схему. Но ситуация стремительно вышла из-под контроля, и хитроумные мастера многоходовочек, боровшиеся за власть в ЧССР, остались вообще без государства, в котором можно было бы бороться за власть.
Сторонники Вацлава Гавела празднуют его избрание на пост президента в результате Бархатной революции. Прага, 28 декабря 1989
17 ноября 2014, 13:50
"Бархатная революция" 1989 года в Чехословакии17 ноября 1989 года - началась "бархатная революция" в Чехословакии.
В каком-то смысле невинноубиенный Мартин Шмид был первым и самым крутым виртуалом новейшей истории. Его не существовало — но он сумел уничтожить целую страну.
С тех пор прошло очень много лет и очень много революций. Одни из них были "бархатные", другие не очень. Где-то крушение прежней системы не привело к большой беде (Чехия сегодня — довольно благополучная страна), где-то привело (бывшая Ливия поделена между полевыми командирами). Где-то после короткой кровавой стрельбы установился снова мир и покой, а оставшаяся на своих местах элита просто сменила партийность (как в Румынии). Где-то началась и никак не хочет заканчиваться гражданская война (как на Украине).
Но сам рецепт успеха по-прежнему воспроизводится или пытается воспроизвестись — от Гонконга до Боливии и от Бейрута до Москвы.
Молодежные волнения по какому-нибудь конкретному поводу.
Столкновение с силами охраны правопорядка, выполняющими свою работу.
Невинноубиенный (можно — выдуманный). Или десять, или сто. Расчеловечивание силовиков.
Резкое увеличение численности протестующих и расширение требований до смены строя.
Моментальный переход на сторону протеста особо прикормленной прежней властью творческой интеллигенции (она держательница контрольного пакета художественного выражения эмоций, без ее участия никак).
Бездействие спецслужб.
Предательство части самой государственной элиты в расчете на плюшки от передела.
Адвокат, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский
15 ноября, 13:00
Ян Чарногурский: никто не хотел допустить крови во время событий 1989 года
Правда, как легко видеть, в России пока все начинает сбоить уже на первом этапе. Спецслужбы и госэлита упорно не желают рисковать страной ради хитрых схем. Профессиональные менеджеры протеста — являются куда более буржуазной, жадной до денег и замкнутой кастой, чем любые госчиновники. Потенциально революционная творческая интеллигенция — тоже совсем не похожа на худеньких "ребят с гитарами, которым нечего терять".
Но самое трагичное — это собственно революционные массы.
Дело даже не в том, что самая "бунтарская" часть российской молодежи принадлежит к самым благополучным слоям российского общества. Это-то как раз никогда не было препятствием. Сколько бы у вас ни было, всегда можно захотеть большего — и захотеть прямо сейчас.
Дело, пожалуй, в том, что самые передовые российские революционеры (что вполне естественно) являются носителями самых передовых западных идей. Так вот: эти передовые идеи, придуманные и практикуемые в несколько иных социальных и климатических условиях, ложатся на нашу реальность из рук вон плохо.
Современные передовые идеи — это целый образ жизни. Комплексный и яркий. Это экологичность, солнечные панели, веганство, скутеры, хождение босиком и протест в форме лежания на проезжей части. Это гей-прайды и MeToo. Это требования безусловного базового дохода и декриминализации наркоты.
Все это довольно неплохо звучит в Нью-Йорке или Калифорнии (в которой, впрочем, тоже уже стонут от наплыва уникальных самодостаточных личностей с наркозависимостью).
Но наша страна климатически не очень приспособлена к веганству, солнечной энергетике и круглогодичным скутерам, не говоря уж о хождении босиком. У нас также была своя эпоха великой и почти бесконтрольной наркоторговли — и те, кому сейчас сорок, отлично помнят, сколько их сверстников просто не дожили до первого сезона "Игры престолов". У нас также плоховато работает радикальный феминизм и никак не запускается движение за права ЛГБТКу+. И самое обидное — у нас нет притесняемых расовых меньшинств.
Ян Чарногурский
15 ноября, 13:03
Словацкий политик рассказал о "бархатной революции" 1989 года
В результате те, кто добросовестно воспроизводят передовые калифорнийские идеи в наших морозных городах, конечно, попадают в западные СМИ в качестве "воинов будущей революции". Но в самой России о них узнают из Би-би-си — и долго ржут.
Одним из хитов соцсетей начала ноября стала публикация "Петербургские веганы готовят революцию". Цитаты:
"Пока Россия входит в двадцатый год авторитарного правления Владимира Путина, сообщество веганов-анархистов Санкт-Петербурга бурно растет... Восемь веганов-анархистов открыли точку веганской еды... Посетителей веганского магазинчика встречают сумки с радужным флагом, феминистские стикеры и веганские презервативы (не спрашивайте, как это. Я понятия не имею)... Аня и Игорь, открывшие магазин в прошлом году, говорят: "Люди приходят сюда за этим ощущением Европы, свободы, чтобы на пару минут ощутить себя в Берлине или где-нибудь еще".
...У меня есть версия, что в этом и находится главная засада. С одной стороны, все эти радужные точки не растут из России, а воспроизводят немножко воображаемой заграницы для любителей. С другой стороны, сегодняшняя Россия — открытая страна, и из нее слишком легко можно взять и выехать в настоящую заграницу. Собственно, особо тоскующие так и делают. То есть совершают свою личную "бархатную революцию": садятся на самолет и отбывают ходить босиком и есть соевые стейки там, где погода и обстановка к этому располагают.
И тем самым трагично ослабляют боевой потенциал любых майданов.
Парадоксальным образом одним из главных препятствий к тому, чтобы в России воины свободы запрудили площади и показали государству свою мощь, является то, что в России и так есть свобода.
И эта коварная российская свобода — самое страшное оружие государства.
18961225
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ЧехословакияВладимир ПутинРоссияАвторы
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