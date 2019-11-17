Как известным политикам портят жизнь гадалки и серые кардиналы

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Шаманы, Баба и телеевангелистка — в поисках духовного наставничества некоторые мировые лидеры идут порой странными путями. Из-за подруги-колдуньи экс-президент Южной Кореи останется за решеткой, возможно, до конца жизни, китайских чиновников подвела под статью любовь к фэншую. Западные политики гадалкам и гуру предпочитают пасторов и телезвезд.

Корейские Распутины

Президентство Пак Кын Хе, дочери легендарного отца корейского экономического чуда, закончилось раньше срока, да еще и с позором: в 2018-м ее отправили в тюрьму на тридцать два года и выписали штраф в три миллиона долларов. А все из-за подруги — последовательницы шаманско-христианского культа Чхве Сун Силь.

Сун Силь продолжала семейное дело в иной сфере — ее отец, основатель псевдохристианской религии Чхве Тхэ Мин, получил прозвище Корейский Распутин благодаря близким отношениям с семьей президента.

История началась в 1974 году, когда мать Пак Кын Хе убили. После этого она якобы явилась во сне Чхве Тхэ Мину и попросила его присмотреть за дочерью. Так он стал духовным наставником будущего лидера, а его дочь — близкой подругой Кын Хе.

© AP Photo / Ahn Young-joon Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе направляется на слушания по продлению срока ее содержания под стражей в Центральный окружной суд Сеула, Южная Корея. 6 апреля 2017 года © AP Photo / Ahn Young-joon Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе направляется на слушания по продлению срока ее содержания под стражей в Центральный окружной суд Сеула, Южная Корея. 6 апреля 2017 года

Пак Кын Хе слыла натурой скрытной. Но у нее был круг приближенных, с которыми она делилась информацией не только о личных, но и государственных делах. Вероятно, даже раскрывала им содержание секретных документов. Более того, занимая президентское кресло, Пак проводила магические ритуалы под покровительством подруги. А та умело пользовалась привилегированным положением: на счета возглавляемой ею НКО поступали внушительные пожертвования от крупных компаний, среди которых были Samsung и Lotte.

Скандал вспыхнул в 2016 году. Президента обвинили в коррупции, и толпы возмущенных хлынули на улицы. Политической активности такого масштаба страна не видела тридцать лет, с тех пор как в результате массовых выступлений Южная Корея перешла от режима военного авторитаризма к демократии. На этот раз вслед за главой государства в тюрьму на двадцать лет отправилась и ее подруга — тоже за коррупцию и вмешательство в политику страны.

Срок за предрассудки

Скандалы, связанные с магическими ритуалами, не обходят стороной и соседний Китай. В 2015-м в опалу угодил бывший министр общественной безопасности Чжоу Юнкан — за то, что раскрыл государственную тайну гадателю и лекарю, известному как "синьцзянский мудрец". А за два года до этого на странных увлечениях погорел министр железных дорог Китая Лю Чжицзюнь. Судили его за взятки, однако упрекали и в том, что он верит в потусторонние силы: выбирая дату начала строительства объектов, министр консультировался с мастерами по фэншуй.

Под раздачу попал и секретарь партийного комитета города Учжун Бай Сюэшань. Он тоже хотел руководить "по фэншую", но планы ему испортил визит представителей органов по противодействию коррупции.

Безобидное с точки зрения западного человека суеверие в Китае строго осуждается. С "пережитками прошлого" боролся еще Мао Цзэдун, но вера в магию надолго пережила "великого кормчего". Современная компартия предупреждает: надо верить идеям Маркса и Ленина, а не духам и привидениям. И хотя по закону гражданам КНР гарантирована свобода вероисповедания, членам КПК предписывается быть атеистами и сторониться суеверий. Но от последних не так-то просто избавиться.

Один из пекинских чиновников рассказывал журналистам о тайных собраниях в столичном ресторане. Там буддийский мудрец указывал на любимчиков фортуны и тех, от кого она отвернулась. И был прав: вскоре на одного из "неудачливых" завели уголовное дело, обвинив в злоупотреблении полномочиями. Чиновник объяснял тайные встречи просто: времена неспокойные и надо было как-то подстраховаться, получив предупреждение от тех, "кто знает больше, чем обычные люди".

© AP Photo / CCTV Бывший министр железных дорог Китая Лю Чжицзюнь в зале суда в Пекине. 9 июня 2013 года © AP Photo / CCTV Бывший министр железных дорог Китая Лю Чжицзюнь в зале суда в Пекине. 9 июня 2013 года

Баба для Моди

Духовные супервайзеры, или, если быть точнее, партнеры, есть и у индийских политиков. Пожалуй, самый известный — гуру Свами Рамдев. Он прославился сначала как учитель йоги, а затем стал телезвездой и крупным бизнесменом. Многомиллионная компания гуру Patanjali Ayurved производит все — от продуктов питания до медицинских препаратов. В 2017-м под его руководством в городе Ахмедабад одновременно выполняли асаны 125 тысяч человек — мировой рекорд.

Баба (духовный наставник) известен близкими отношениями с высокопоставленными политиками страны. Он был одним из сподвижников премьер-министра Нарендры Моди во время выборов 2014 года. И во многом помог ему завоевать популярность. Бизнесмен-духовник знаменит тем, что ввел моду на все "исконно индийское": йогу, аюрведу, национальную одежду — как раз на это делал ставку в избирательной кампании Моди.

Духовник и сам активно продвигает свои идеи в сфере политики. В частности, он выступает за экономический национализм — признание иностранных компаний "неоколониальными негодяями". Требует запретить продажу алкоголя в стране и предлагает с целью контроля над рождаемостью лишать третьего ребенка в семье права голосовать. Гуру считает, что именно его усилия “подготовили почву для больших политических изменений, которые происходят в стране”.

О влиянии Рамдева говорит такой, например, факт: в 2017-м автору его биографии, в которой содержались критические отзывы, запретили не только выпускать книгу, но даже упоминать о ней в соцсетях.

© AFP 2019 / Sam Panthaky Индийский гуру йоги Свами Рамдев и управляющий директор компании Patanjali Ayurved на семинаре по йоге в Ахмадабаде. 20 июня 2017 года © AFP 2019 / Sam Panthaky Индийский гуру йоги Свами Рамдев и управляющий директор компании Patanjali Ayurved на семинаре по йоге в Ахмадабаде. 20 июня 2017 года

Пастор всея Америки

На Западе в основу политического курса ставят рациональный подход. Но, например, в США обращение к верующим избирателям — важная составляющая предвыборных кампаний. И крупные политики, особенно кандидаты в президенты, не прочь нанять тут специальных советников.

В феврале 2018-го Соединенные Штаты прощались с Билли Грэмом, известным "пастором Америки". Баптистский священник консультировал президентов на протяжении нескольких десятилетий.

Выдающийся проповедник получил известность еще в 1940-х. Впервые политическую повестку он попытался обсудить с Гарри Трумэном — затронул тему распространения коммунизма на Корейском полуострове. Однако разговор не сложился, и президент прервал отношения.

Вторую попытку войти в Белый дом Грэм предпринял при Дуайте Эйзенхауэре — пастор выступил в защиту чернокожих школьников. После этого он стал частым гостем в официальной резиденции президента. Проводил приватные службы для лидеров, был с ними рядом в моменты принятия важных решений. Джимми Картер просил его совета в преддверии переговоров об ограничении стратегических вооружений с советским лидером Леонидом Брежневым, а Джордж Буш — старший провел с ним вечер накануне войны в Персидском заливе.

© AP Photo / Chuck Burton Джордж Буш — старший, Билл Клинтон, Билли Грэм, Франклин Грэм и Джимми Картер возле библиотеки Билли Грэма © AP Photo / Chuck Burton Джордж Буш — старший, Билл Клинтон, Билли Грэм, Франклин Грэм и Джимми Картер возле библиотеки Билли Грэма

Интересно, что влияние Грэма распространялось и за пределы Соединенных Штатов. В ходе 12-недельного турне по Великобритании в середине 1950-х его проповеди услышали около двух миллионов человек. Королева Елизавета II участвовать в публичных мероприятиях не могла, а потому попросила организовать ей личную встречу с американским пастором. Как отмечал сын Грэма, это была не единственная аудиенция. Его отец проводил несколько служб в королевской часовне, в том числе пасхальную в 1995 году. В 2001-м Елизавета даже присвоила ему рыцарское звание.

Не обошлось и без политических скандалов. Когда рассекретили записи разговоров Грэма с Ричардом Никсоном, общественность узнала, что пастор соглашался с антисемитскими высказываниями лидера страны.

И даже в преклонном возрасте проповедник старался поддерживать связь с хозяевами Белого дома. Молился 90-летний пастор и вместе с Бараком Обамой. Но завести дружбу с Дональдом Трампом не успел. Его дело продолжил сын, тоже пастор, Франклин Грэм. Он стал религиозным советником нового президента, назвав это "божьим промыслом".

Душеспасительные рассылки

Хиллари Клинтон на протяжении десятилетия каждое утро получала дайджест с выдержками из Библии от своего духовника Бернса Страйдера. Он был советником по вере в ее избирательном штабе, но закончилось сотрудничество бесславно. В 2018-м Страйдера обвинили в сексуальных домогательствах, и Клинтон публично признала, что ей следовало избавиться от этого "консультанта".

Обаме ежедневные духовные напутствия писал Джошуа Дюбуа. Тогда еще 26-летний пастор-пятидесятник отвечал за религиозную повестку в предвыборном штабе, а затем вошел в Офис президента по вопросам общественных инициатив и религиозных организаций, созданный еще в 2001 году при Джордже Буше — младшем. Критики отмечали, что это нарушает конституцию и бюджетные деньги нельзя использовать для поддержки культовых учреждений.

Однако Дональд Трамп пошел дальше. В мае 2018-го он издал указ о создании “Инициативы по вере и возможностям” при Белом доме. "Вера сильнее правительства и ничто не сильнее Бога", — заявил он после обнародования документа, который должен дать религиозным организациям больше возможностей для участия в политической жизни страны.

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп и пастор Паула Уайт в Белом доме © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп и пастор Паула Уайт в Белом доме

В октябре 2019-го к команде Трампа присоединилась уже ставшая одиозной Пола Уайт. Пятидесятитрехлетнюю “телеевангелистку” также называют личным пастором Трампа, с которым она знакома семнадцать лет. С помощью Уайт Трамп, вероятно, пытается привлечь на свою сторону консервативных верующих, однако эта затея представляется сомнительной — некоторые христиане считают проповеди женщины ересью.

Пола Уайт прославилась выдающимися по своей эксцентричности выступлениями. Во время одной из своих публичных проповедей она вещала со сцены: "Куда бы я ни пошла — там есть Бог. Когда я иду по Белому дому, Бог идет по Белому дому. У меня есть полное право заявить, что земля, на которой стоит Белый дом, — это святая земля, потому что на ней стояла я, а где стояла я — то место свято!"

В интервью она утверждала, что говорить нет президенту — все равно что говорить нет Богу. И призывала "во имя Иисуса сломить демонические силы, противостоящие Трампу".