Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Точные, дальнобойные, мощные — ракеты "Калибр" по праву считаются "длинной рукой" Вооруженных сил. Их громкий дебют состоялся 7 октября 2015-го, когда ракетные корабли "Дагестан", "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" дали массированный залп по объектам террористов в Сирии. С тех пор военные применяли "Калибры" более десяти раз — и всегда с успехом. О том, как действует главное крылатое оружие России, — в материале РИА Новости.

Ракетная династия

Семейство "Калибр" объединяет сразу несколько видов ракет. Во-первых, это противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т с проникающей боевой частью фугасного действия. Во-вторых — ЗМ-14К/ЗМ-14Т, предназначенные для ударов по наземным целям и также оснащенные фугасными боеголовками. Ими, кстати, и били по боевикам в Сирии. В-третьих, это ракето-торпеды 91Р1 и 91РТ2, цель которых — подводные лодки вероятного противника. Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки универсальных корабельных стрельбовых комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок "Калибр-ПЛ" заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.

© Фото : Министерство обороны России Перейти в фотобанк Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии нанесен массированный удар 18 крылатыми ракетами комплекса "Калибр-НК" по семи целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо © Фото : Министерство обороны России Перейти в фотобанк Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии нанесен массированный удар 18 крылатыми ракетами комплекса "Калибр-НК" по семи целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо

Существуют и крылатые ракеты воздушного базирования "Калибр-А", стартующие с самолетов тактической и стратегической авиации. Кроме того, крылатыми ракетами определенных модификаций могут, предположительно, вести огонь оперативно-тактические комплексы "Искандер".

Но основные носители "Калибров" — это, конечно, корабли и подводные лодки: фрегаты проекта 22350 и 11356, корветы проекта 20385, малые ракетные корабли проектов 21631 и 22800, патрульные корабли проекта 22160, подводные лодки проектов 885 "Ясень", 636 "Варшавянка", 677 "Лада", 971 "Щука-Б" и 877 "Палтус". Заявленная дальность полета "Калибра" морского базирования — около 1400 километров.

Сложный маршрут

Принцип действия всех крылатых ракет примерно схож, и "Калибры" — не исключение. Предстартовая подготовка начинается с ввода полетного задания. Его формирование — отдельный, достаточно сложный процесс. Этим централизованно занимаются специальные подразделения в структуре Вооруженных сил. По сути, такое задание представляет собой алгоритм движения ракеты по заданному курсу. Иными словами — электронный маршрут, в который включены высоты, курсы, контрольные точки и ориентиры. Туда же добавляются характеристики цели, которую должна поразить ракета.

После ввода полетного задания проверяется система встроенного контроля готовности ракеты. На этом этапе идет поиск заводского брака или дефектов, способных разрушить изделие. Затем следует сигнал "Пуск", срабатывает стартовый ускоритель, характеристики которого могут быть разными в зависимости от типа крылатой ракеты и ее носителя — подводной лодки, корабля или самолета. Вслед за этим запускается маршевый двигатель. Как правило, это малоресурсная турбореактивная силовая установка. Топливо — жидкое, на основе керосина. Ракета сама определяет свою высоту по радио- или барометрическому высотомеру.

Как правило, путь "Калибра" — это не прямая, прочерченная по карте из точки А в точку Б. Его изгибы зависят от рельефа подстилающей поверхности, наличия на маршруте вражеских средств ПВО и радиоэлектронной разведки, а также множества других параметров. Высота полета тоже разная. На нее влияют складки местности, промышленные и жилые застройки. Считается, что чем ниже летит ракета, тем сложнее ее обнаружить.

Район цели

"Крылатые ракеты — это оружие оперативного и оперативно-стратегического назначения, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Они особенно хороши, если у противника нет многослойной системы ПВО. Приведу два недавних примера эффективной и неэффективной работы этого оружия. Первый – удар по объектам на территории Саудовской Аравии. Притом что били ракетами, весьма примитивными по сравнению с российскими или американскими, ущерб от атаки оценивался в миллиарды долларов. Второй случай — пуск американцами и их союзниками около сотни крылатых ракет по объектам в Сирии. Вот там сирийская ПВО показала себя во всей красе и сбила почти все".

© Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Запуск крылатой ракеты © Министерство обороны РФ Перейти в фотобанк Запуск крылатой ракеты

Во время полета ракета проходит все заложенные в траекторию контрольные точки. На каждой определяет свое местоположение и сравнивает его с полетным заданием. Методы могут применяться самые разные: например, экстремально-корреляционный — по карте высот окружающей местности. При необходимости на этом этапе в маршрут вводятся корректировки. Возможно также использование спутниковых навигационных систем, но это не основной метод коррекции, поскольку спутники в военное время противник может просто уничтожить.

Когда "Калибр" выходит в район цели, он еще раз уточняет свои координаты экстремально-корреляционным методом или по оптическому изображению местности. В последнее время активно используют электронные системы наведения, когда по заранее введенным в полетное задание изображениям цели происходит сравнение реальной картинки с той, что заложена в память ракеты. В этом случае отклонение при попадании минимально.