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РИА Новости

В США удалось сделать редкие фотографии оленя с тремя рогами

06:50 17.11.2019 (обновлено: 06:52 17.11.2019)
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ШпиленокКроноцкий заповедник. Дикий северный олень
Кроноцкий заповедник. Дикий северный олень
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Фотограф из штата Мичиган сделал снимки оленя с редкой аномалией — тремя рогами, сообщает The Washington Post.
75-летний Стив Линдберг коллекционирует изображения диких животных. Недавно в его объектив попала выдра, затем — олень.
Пересматривая на компьютере фотографии, сделанные на телефон и профессиональную камеру, пенсионер обнаружил, что у животного не два, а три рога.
Линдберг выложил снимки необычного зверя в соцсеть, и пользователи оставили сотни комментариев под публикацией.
Ветеринарный врач Стив Эдвардс сообщил изданию, что на миллион оленей встречается лишь одна особь с тремя рогами. Поэтому Линдберг решил не называть место, где встретил животное, чтобы его жизни ничего не угрожало.
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