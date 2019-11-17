В США удалось сделать редкие фотографии оленя с тремя рогами

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Фотограф из штата Мичиган сделал снимки оленя с редкой аномалией — тремя рогами, Фотограф из штата Мичиган сделал снимки оленя с редкой аномалией — тремя рогами, сообщает The Washington Post.

75-летний Стив Линдберг коллекционирует изображения диких животных. Недавно в его объектив попала выдра, затем — олень.

Пересматривая на компьютере фотографии, сделанные на телефон и профессиональную камеру, пенсионер обнаружил, что у животного не два, а три рога.

Линдберг выложил снимки необычного зверя в соцсеть, и пользователи оставили сотни комментариев под публикацией.