День участковых уполномоченных полиции

Этот профессиональный праздник был учрежден приказом министерства внутренних дел РФ от 6 сентября 2002 года "Об объявлении дня участковых уполномоченных милиции" в целях сохранения преемственности в работе участковых уполномоченных милиции, пропаганды и распространения положительного опыта и сложившихся традиций их деятельности, а также учитывая их существенную роль в реализации задач, выполняемых органами внутренних дел.

Со вступлением в силу закона "О полиции" 1 марта 2011 года милиция в РФ была официально переименована в полицию.

На всех этапах развития Российского государства служба участковых уполномоченных занимала и занимает важное место в системе органов внутренних дел. Прототипами современного участкового уполномоченного полиции в Российском государстве были квартальный надзиратель, околоточный надзиратель, урядник и т.д. Службы околоточных надзирателей и урядников существовали до Октябрьской революции.

17 ноября 1923 года Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых уполномоченных в российской милиции.

Приказом НКВД от 13 февраля 1930 года должности участковых надзирателей городов и сельских милиционеров, ведущих работу на участках, получили новое наименование – участковые инспектора милиции, а в 1939 году – участковые уполномоченные.

За десятилетия структура службы участковых уполномоченных претерпела изменения . С 1993 года, в соответствии с указом президента РФ "О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации", она была введена в состав милиции общественной безопасности, а должность вновь стала называться "участковый инспектор милиции".

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2000 года "О внесении изменений в статьи 30 и 36 Закона РФ "О милиции" было утверждено название "участковый уполномоченный милиции".

После реформирования системы МВД РФ в 2011 году появилось нынешнее название "участковый уполномоченный полиции". Сегодня служба участковых уполномоченных полиции занимает центральное место в системе органов внутренних дел.

Именно участковыми решается большинство вопросов на вверенных им участках. При несении службы участковые выполняют задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, по противодействию преступности, охране общественного порядка, собственности и обеспечению общественной безопасности.

Направлениями деятельности участкового уполномоченного полиции при несении службы на административном участке являются:

- защита личности, общества, государства от противоправных посягательств;

- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;

- выявление и раскрытие преступлений;

- производство по делам об административных правонарушениях.

Участковый уполномоченный полиции принимает участие : в обеспечении правопорядка в общественных местах; в розыске и идентификации лиц; в контроле за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия; в обеспечении безопасности дорожного движения.

В настоящее время в органах внутренних дел РФ более 44 тысяч участковых уполномоченных полиции. Они круглосуточно работают с населением на подведомственных им территориях, первыми приходят на помощь людям в трудную минуту, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании. Участковыми или при их содействии раскрывается каждое четвертое преступление.

Профессия участковых уполномоченных полиции не только является ключевым звеном реализации профилактики правонарушений в системе органов внутренних дел, но одним из показателей доверия граждан к системе МВД России.

Ежегодно в День участковых уполномоченных полиции проводятся торжественные мероприятия, куда приглашаются и ветераны участковой службы. Отличившиеся сотрудники удостаиваются грамот и ценных подарков. Также среди участковых традиционно устраиваются конкурсы, соревнования.

В 2019 году в девятый раз пройдет Всероссийский конкурс "Народный участковый". Лучшего участкового выбирают люди посредством голосования в Интернете.