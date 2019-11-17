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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2019-11-17T11:00Z
https://ria.ru/20191117/1560895280.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156090/14/1560901499_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_d12af142ae3ae44502230852aaab5c6f.jpg
РИА Новости

Мягче и короче. Как лингвисты рекомендуют писать новые слова

11:00 17.11.2019
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Как это по-русски
Мягче и короче. Как лингвисты рекомендуют писать новые слова
Вчера, 11:00
Как мы делаем уборку дома, так лингвисты время от времени наводят порядок в языке, чтобы поставить все буквы на свои места и обозначить единые порядки написания слов. Правда, иногда на первый взгляд они выглядят совершенно нелогично. Разбираемся, почему "троллинг" с двумя Л, а "блогер" — с одной Г. И как правильно писать эти ваши "интернеты"?
Слушайте и говорите правильно!

Эпизод подготовлен при участии Лены Лукьяновой, редактора, автора канала "Лингвошутки".

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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Текст читала Наталия Шашина
Монтаж Энтони Родда
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Как это по-русскиПодкаст
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