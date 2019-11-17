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РИА Новости

Эксперты рассказали, что раздражает туристов в путешествиях больше всего

10:03 17.11.2019
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© Depositphotos / nk.kravchenko.gmail.comРаздраженная девушка
Раздраженная девушка
© Depositphotos / nk.kravchenko.gmail.com
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, что их раздражает на отдыхе больше всего, сообщает Aviasales.
Специалисты компании провели исследование среди 106 тысяч пользователей и узнали, что 41% из них говорят об испорченном отдыхе, если их рейс или бронирование в отеле были отменены.
Респонденты объяснили, что небольшая задержка рейса допустима, но при длительной они хотели бы знать, на сколько и по какой причине отложен вылет.
Также туристов возмущает отмена брони в гостинице. "Приехали раньше времени заселения, оставили вещи в гостинице, пошли в музей. Спустя час позвонил портье и сказал, что у них проблемы, и номера для нас нет. Найти жилье в праздники нереально, лишь благодаря помощи знакомых мы не остались ночевать на улице", — рассказала одна из опрошенных.
Из-за неожиданной болезни в поездке нервничают 29% респондентов. Переживания усиливаются, если они не взяли с собой лекарства и не купили медстраховку.
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Попутчики способны вывести из себя 19% туристов. Опрос показал, что негативные эмоции вызывают нетрезвые пассажиры, невоспитанные дети и ничего не замечающие их родители, жалующиеся, чавкающие, храпящие, плохо пахнущие и шуршащие пакетами соседи.
Языковой барьер вызывает раздражение лишь у 11% респондентов. Пользователи испытывают негативные эмоции, когда вынуждены просить о помощи в простых ситуациях, например, при покупке билета в метро или экскурсий.
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