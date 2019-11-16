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РИА Новости

Трамп проходит медицинское обследование

23:26 16.11.2019 (обновлено: 23:52 16.11.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп начал проходить медобследование, чтобы не тратить на это время в выборный 2020 год, сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
"Предчувствуя очень плотный 2020 год, президент воспользовался свободным уикендом в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование физического здоровья в госпитале имени Уолтера Рида", - сказала она.
Последний раз он проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано "в целом хорошим".
Его вес тогда составил 110,22 килограмма (при 108,4 килограмма годом ранее) при росте 192 сантиметра, давление - 118 на 80, пульс - 70 ударов в минуту.
Президент США Дональд Трамп
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Дональд ТрампАдминистрация президента СШАСШАВ мире
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