СМИ сообщили о девяти погибших в столкновениях в Кочабамбе в Боливии

Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате столкновений в департаменте Кочабамба в Число погибших в результате столкновений в департаменте Кочабамба в Боливии возросло до девяти, десятки человек получили ранения, сообщает местное издание Tiempos со ссылкой на уполномоченного по правам человека Нельсона Кокса.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Столкновения начались в пятницу в Боливии между производителями коки, не признающими оппозиционного сенатора Жанин Аньес, исполняющую обязанности президента, и военными и полицией, преградившими им путь в город. В результате ожесточенных столкновений более 115 человек получили ранения, 200 человек были задержаны. Девять человек, доставленные в больницы, скончались от ранений в голову и грудь.

Бывший президент страны Эво Моралес назвал столкновения в Кочабамбе "бойней" и призвал полицию и военных прекратить насилие.

Ранее сообщалось, что все жертвы погибли от огнестрельных ранений. При этом, как сообщало издание Pagina 7, полиция заявила, что не применяла оружие, только химические средства для разгона демонстрантов, и возложила всю вину на военных. Кроме того, правоохранители заявили, что сами протестующие также были вооружены.