СМИ сообщили о девяти погибших в столкновениях в Кочабамбе в Боливии

Ранее сообщалось о пяти погибших.
Столкновения начались в пятницу в Боливии между производителями коки, не признающими оппозиционного сенатора Жанин Аньес, исполняющую обязанности президента, и военными и полицией, преградившими им путь в город. В результате ожесточенных столкновений более 115 человек получили ранения, 200 человек были задержаны. Девять человек, доставленные в больницы, скончались от ранений в голову и грудь.
Бывший президент страны Эво Моралес назвал столкновения в Кочабамбе "бойней" и призвал полицию и военных прекратить насилие.
Ранее сообщалось, что все жертвы погибли от огнестрельных ранений. При этом, как сообщало издание Pagina 7, полиция заявила, что не применяла оружие, только химические средства для разгона демонстрантов, и возложила всю вину на военных. Кроме того, правоохранители заявили, что сами протестующие также были вооружены.
На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.