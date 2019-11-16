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РИА Новости

СМИ сообщили о девяти погибших в столкновениях в Кочабамбе в Боливии

23:17 16.11.2019 (обновлено: 08:34 17.11.2019)
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© REUTERS / Henry RomeroПрименение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
© REUTERS / Henry Romero
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате столкновений в департаменте Кочабамба в Боливии возросло до девяти, десятки человек получили ранения, сообщает местное издание Tiempos со ссылкой на уполномоченного по правам человека Нельсона Кокса.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
Столкновения начались в пятницу в Боливии между производителями коки, не признающими оппозиционного сенатора Жанин Аньес, исполняющую обязанности президента, и военными и полицией, преградившими им путь в город. В результате ожесточенных столкновений более 115 человек получили ранения, 200 человек были задержаны. Девять человек, доставленные в больницы, скончались от ранений в голову и грудь.
Бывший президент страны Эво Моралес назвал столкновения в Кочабамбе "бойней" и призвал полицию и военных прекратить насилие.
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Ранее сообщалось, что все жертвы погибли от огнестрельных ранений. При этом, как сообщало издание Pagina 7, полиция заявила, что не применяла оружие, только химические средства для разгона демонстрантов, и возложила всю вину на военных. Кроме того, правоохранители заявили, что сами протестующие также были вооружены.
На состоявшихся 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Эво Моралес во время прибытия в Мексику
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До новых встреч. Моралес пообещал вернуться на родину с одним условиемЭво Моралес не успел приземлиться на гостеприимной мексиканской земле, как его потянуло на родину. Обещает вернуться, но при одном условии. Правда, оно вряд ли выполнимо.
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Смена власти в БоливииКочабамба (департамент)Эво МоралесБоливияВ мире
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