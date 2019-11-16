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РИА Новости

Ирак закрыл погранпереход с Ираном из-за протестов, сообщили СМИ

22:58 16.11.2019
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© REUTERS / Thaier Al-SudaniАкция протеста в Багдаде
Акция протеста в Багдаде
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
КАИР, 16 ноя - РИА Новости. Багдад закрыл для передвижения людей южный погранпереход Шаламче с Ираном из-за протестов в обеих странах, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на иранских дипломатов и неназванные иракские источники в органах безопасности.
По данным телеканала, о закрытии перехода попросил Тегеран, запрет на проезд коснется только людей, товары и грузы продолжат пропускать через границу.
В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб. В Ираке также несколько недель продолжаются антиправительственные выступления с требованием улучшения жизни. Есть погибшие и раненые.
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