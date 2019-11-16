Российская военная полиция провела патрулирование в двух провинциях в Сирии

"Шестнадцатого ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага – Делави-Кара в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России. Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Эль-Хувейша, Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо", - сказал Боренков.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.