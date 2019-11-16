Российская военная полиция провела патрулирование в двух провинциях в Сирии

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
"Шестнадцатого ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага – Делави-Кара в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России. Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Эль-Хувейша, Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо", - сказал Боренков.
По его словам, силами армейской авиации осуществлено также воздушное патрулирование по маршруту Камышлы – Кабур-Эль-Бид – Дейрун-Ага – Муси-Гора – Кейшка – Ладка – Делави-Кара – Эль-Маликия – отметка 575 – Демир-Капу – Хибет-Тофла – Камышлы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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