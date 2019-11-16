Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-17T08:33Z
https://ria.ru/20191116/1561028735.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149966/56/1499665654_40:0:1036:560_1036x0_80_0_0_7f513953228fe9f9c241876c155a18c7.jpg
РИА Новости

В Армении пять человек погибли от отравления угарным газом

21:47 16.11.2019 (обновлено: 08:33 17.11.2019)
2515
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАвтомобили скорой помощи и полиции в Армении
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Пожилая женщина и четверо детей скончались в субботу в Армении, предположительно, отравившись угарным газом, сообщила РИА Новости представитель Следственного комитета республики Наира Арутюнян.
По ее словам, инцидент произошел в городе Нор-Ачин в 25 километрах от Еревана.

"В одной из квартир обнаружены тела 77-летней женщины и четырех несовершеннолетних", — сказала Арутюнян.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Максимальная санкция статьи предусматривает десять лет лишения свободы.
"По предварительным данным, смерть пяти человек наступила в результате отравления угарным газом", — отметила Арутюнян.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
8 ноября, 08:02
Под Саратовом от отравления угарным газом погибли пять человек
5121206
Обсудить 0
АрменияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Никита Исаев
Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов — Москва"
Никита Исаев
СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева
Никита Исаев
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Автомобили полиции
В Мытищах водитель автомобиля в ходе конфликта зарезал пешехода
Сильные ночные снегопады накрыли большую часть Ирана в воскресенье, что привело к закрытию школ и основных дорог и отмене внутренних рейсов
В Тегеране из-за снегопада закрыли школы
Лидер движения Новая Россия Никита Исаев
Соловьев рассказал об отношениях с Никитой Исаевым
Стоп-кадр из клипа Супер Жорика Хочу тибя любицца
Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров на YouTube
Бельгийская полиция
В Бельгии мигрант напал на прохожих
Автомобили едут по Зубовскому бульвару в Москве во время сильного дождя
Синоптик прокомментировал предупреждения о торнадо в Москве
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Нашивки сотрудников МЧС России
МЧС наградит петербуржцев, спасавших детей из упавшего в реку автомобиля
Международный аэропорт Звартноц
Сотрудников аэропорта в Ереване подозревают в краже украшений у россиянина
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток
"Собирал мили 14 лет". Хозяин толстого кота обратился к "Аэрофлоту"
Сбор клюквы
Врач рассказал, кому нельзя есть клюкву
Телеведущий Максим Галкин
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Раджапакса побеждает на выборах президента Шри-Ланки с 50,4% голосов
09:12Президент Египта попросил силовиков не снижать темпов борьбы с терроризмом
09:10В Москве в воскресенье ожидаются дожди и туман
09:01США и Южная Корея решили отложить военные учения
08:50СМИ сообщили о похищении женщины в Москве
08:48В ЛНР за сутки зафиксировали один обстрел со стороны украинских силовиков
08:44Пострадавшие при стрельбе в благовещенском колледже остаются в реанимации
08:40В Томске при пожаре в доме 1912 года постройки спасли восемь человек
08:39Названы самые популярные в России премиум-автомобили
08:38Египет и Эфиопия проведут консультации по плотине в бассейне Нила в декабре
08:30В "Союзмультфильме" рассказали о новых сериях "Ну, погоди!"
08:06В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах в парламент
07:56В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа
07:54Под Красноярском произошел пожар в кадетском корпусе
07:53В Приморье рухнула стена в доме, признанным аварийным семь лет назад
07:50Мэр Благовещенская взяла под личный контроль ситуацию с водоснабжением
07:37Представитель Раджапаксы заявил о его победе на выборах на Шри-Ланке
06:40В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
06:29Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара
06:25Метель обрушится на восемь районов в Сахалине
Лента новостейМолния