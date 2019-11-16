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РИА Новости

В Бельгии мигрант напал на прохожих

21:44 16.11.2019 (обновлено: 04:25 17.11.2019)
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© AP Photo / Virginia MayoБельгийская полиция
Бельгийская полиция
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Трое иностранцев, по предварительным данным, пострадали в центре бельгийского города Кортрейк при нападении выходца из Ганы, сообщили в субботу местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации издания Nieuwsblad, злоумышленник напал на случайных прохожих с палкой. "Двое из пострадавших получили серьезные ранения", - сообщили журналистам в прокуратуре провинции Западная Фландрия.
Нападавшего задержала полиция, им оказался выходец из Ганы, проживавший в Бельгии на законных основаниях. Пострадавшие также оказались "иностранного происхождения", однако их гражданство не уточняется.
Мотивы нападения устанавливает следствие. По предварительным данным, злоумышленник страдает психическим расстройством.
В Кортрейке расположен крупный университетский кампус.
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МигрантыБельгияКортрейкПроисшествияВ мире
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