В Бельгии мигрант напал на прохожих

БРЮССЕЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Трое иностранцев, по предварительным данным, пострадали в центре бельгийского города Кортрейк при нападении выходца из Ганы, сообщили в субботу местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации издания Nieuwsblad, злоумышленник напал на случайных прохожих с палкой. "Двое из пострадавших получили серьезные ранения", - сообщили журналистам в прокуратуре провинции Западная Фландрия.
Нападавшего задержала полиция, им оказался выходец из Ганы, проживавший в Бельгии на законных основаниях. Пострадавшие также оказались "иностранного происхождения", однако их гражданство не уточняется.
Мотивы нападения устанавливает следствие. По предварительным данным, злоумышленник страдает психическим расстройством.
В Кортрейке расположен крупный университетский кампус.