Россия и Австрия подписали соглашение о проведении Года литературы и театра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский и министр по делам ЕС, искусства, культуры и СМИ Австрии Александр Шалленберг подписали соглашение о программе "Года литературы и театра Россия-Австрия 2020-2021" на полях Петербургского культурного форума.
"Это продолжение регулярной нашей последовательной работы в сфере культуры, которая является в значительной степени залогом и естественным сопровождением исключительно экономических и дипломатических отношений, которые складываются в последние годы между Россией и Австрийской Республикой", - сказал Мединский.
Министр отметил, что Австрия последовательно занимает взвешенную и самостоятельную позицию во времена антироссийских санкций, что сказывается на успешных отношениях в сфере культуры и бизнеса между двумя странами.
Также на полях форума подписан меморандум с министерством культуры, спорта и туризма Южной Кореи о проведении "Года культурных обменов" в 2020-2021 годах. Свою подпись поставили министр культуры, спорта и туризма Республики Корея Парк Янг-Ву и Мединский.
"Второе подписание также очень важно для нас. Мы подписали соглашение о проведении в 2020-2021 годах Годов культурного обмена и "Русских сезонов" России в Корее. Также в 2021 году достигнута предварительная договорённость, что Корея станет "страной-гостем" Санкт-Петербургского культурного форума, так что готовьтесь здесь увидеть большую команду корейских деятелей культуры и искусства", - заключил Мединский.
Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.