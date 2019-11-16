Россия и Австрия подписали соглашение о проведении Года литературы и театра

"Это продолжение регулярной нашей последовательной работы в сфере культуры, которая является в значительной степени залогом и естественным сопровождением исключительно экономических и дипломатических отношений, которые складываются в последние годы между Россией и Австрийской Республикой", - сказал Мединский.

Министр отметил, что Австрия последовательно занимает взвешенную и самостоятельную позицию во времена антироссийских санкций, что сказывается на успешных отношениях в сфере культуры и бизнеса между двумя странами.

Также на полях форума подписан меморандум с министерством культуры, спорта и туризма Южной Кореи о проведении "Года культурных обменов" в 2020-2021 годах. Свою подпись поставили министр культуры, спорта и туризма Республики Корея Парк Янг-Ву и Мединский.

"Второе подписание также очень важно для нас. Мы подписали соглашение о проведении в 2020-2021 годах Годов культурного обмена и "Русских сезонов" России в Корее. Также в 2021 году достигнута предварительная договорённость, что Корея станет "страной-гостем" Санкт-Петербургского культурного форума, так что готовьтесь здесь увидеть большую команду корейских деятелей культуры и искусства", - заключил Мединский.