Спасатели ликвидировали лесной пожар в Лазаревском районе Сочи на 85%

В Лазаревском районе Сочи западнее села Наджиго горит участок лесного массива площадью около шести гектаров. Штаб по его тушению развёрнут в полевом лагере в нескольких километрах от аула Наджиго.
"Лесной пожар в Лазаревском районе ликвидирован на 85%... Сегодня вертолётом МИ-8 произведено 42 сброса воды. Шесть наземных групп в составе 168-ми человек продолжат бороться с огнём в труднодоступной местности с помощью техники и мобильных средств пожаротушения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в составе групп - сотрудники МЧС России, Кубань-СПАС, десятого отряда федеральной противопожарной службы, муниципальной службы спасения, представители казачества, нацпарка и Россетей. Помощь им оказывают также местные жители и добровольцы из краснодарской добровольной пожарной дружины. В район стянуты 57 единиц техники, в том числе повышенной проходимости.
"Удалось локализовать основные очаги огня. Несмотря на то, что жители Лазаревского района местами ощущают запах дыма, населённые пункты в безопасности. Огонь не угрожает и линиям электропередачи. На сегодняшний день необходимость в увеличении противопожарной группировки отсутствует. Тем не менее, ситуация продолжает оставаться под особым контролем", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Вчера, 14:55Спасатели ликвидировали лесной пожар в Крыму