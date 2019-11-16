Спасатели ликвидировали лесной пожар в Лазаревском районе Сочи на 85%

СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости. Спасатели, добровольцы пожарной дружины и местные жители смогли локализовать основные очаги лесного пожара в Спасатели, добровольцы пожарной дружины и местные жители смогли локализовать основные очаги лесного пожара в Сочи и справиться с ним на 85%, сообщает администрация курорта.

В Лазаревском районе Сочи западнее села Наджиго горит участок лесного массива площадью около шести гектаров. Штаб по его тушению развёрнут в полевом лагере в нескольких километрах от аула Наджиго.

"Лесной пожар в Лазаревском районе ликвидирован на 85%... Сегодня вертолётом МИ-8 произведено 42 сброса воды. Шесть наземных групп в составе 168-ми человек продолжат бороться с огнём в труднодоступной местности с помощью техники и мобильных средств пожаротушения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в составе групп - сотрудники МЧС России , Кубань-СПАС, десятого отряда федеральной противопожарной службы, муниципальной службы спасения, представители казачества, нацпарка и Россетей. Помощь им оказывают также местные жители и добровольцы из краснодарской добровольной пожарной дружины. В район стянуты 57 единиц техники, в том числе повышенной проходимости.