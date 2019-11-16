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РИА Новости

Спасатели ликвидировали лесной пожар в Лазаревском районе Сочи на 85%

21:21 16.11.2019 (обновлено: 21:22 16.11.2019)
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© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Андрей Попов
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СОЧИ, 16 ноя - РИА Новости. Спасатели, добровольцы пожарной дружины и местные жители смогли локализовать основные очаги лесного пожара в Сочи и справиться с ним на 85%, сообщает администрация курорта.
В Лазаревском районе Сочи западнее села Наджиго горит участок лесного массива площадью около шести гектаров. Штаб по его тушению развёрнут в полевом лагере в нескольких километрах от аула Наджиго.
"Лесной пожар в Лазаревском районе ликвидирован на 85%... Сегодня вертолётом МИ-8 произведено 42 сброса воды. Шесть наземных групп в составе 168-ми человек продолжат бороться с огнём в труднодоступной местности с помощью техники и мобильных средств пожаротушения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в составе групп - сотрудники МЧС России, Кубань-СПАС, десятого отряда федеральной противопожарной службы, муниципальной службы спасения, представители казачества, нацпарка и Россетей. Помощь им оказывают также местные жители и добровольцы из краснодарской добровольной пожарной дружины. В район стянуты 57 единиц техники, в том числе повышенной проходимости.
"Удалось локализовать основные очаги огня. Несмотря на то, что жители Лазаревского района местами ощущают запах дыма, населённые пункты в безопасности. Огонь не угрожает и линиям электропередачи. На сегодняшний день необходимость в увеличении противопожарной группировки отсутствует. Тем не менее, ситуация продолжает оставаться под особым контролем", - цитируются в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
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