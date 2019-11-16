В ООН опасаются, что ситуация в Боливии выйдет из-под контроля

ЖЕНЕВА, 16 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация в Боливии может выйти из-под контроля, применение армией и полицией силы при разгоне демонстраций может только "раззадорить" протестующих, говорится в заявлении Верховного Комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в связи с сообщениями о гибели в пятницу в Боливии пяти протестующих.
"У нас есть сообщения, что по крайней мере 17 человек погибло в ходе протестов, в том числе 14 за последние шесть дней. В то время как более ранние смерти были главным образом результатом насильственных столкновений между самими протестующими, самые последние, как представляется, являются результатом ненужного или несоразмерного применения силы полицией и армией. Это чрезвычайно опасное развитие событий, поскольку оно не только не подавляет насилие, но и может усугубить его", - сказала она.
Как подчеркнула Бачелет, она опасается, "что ситуация в Боливии может выйти из-под контроля", если власти не смогут с ней справиться с учетом всех международных норм и стандартов.
"Страна расколота, и люди с обеих сторон политического разделения крайне озлоблены. В такой ситуации репрессии со стороны властей только подогреют эту злость и, вероятнее всего, подорвут любые возможные пути диалога", - добавила глава УВКПЧ ООН.
В УВКПЧ ООН также озабочены тем, что массовые аресты людей в Боливии могут также спровоцировать новые конфликты и столкновения. В этой связи Верховный Комиссар призвала власти Боливии обнародовать данные о количестве арестованных, раненых и убитых во время протестов, провести тщательное и прозрачное расследование каждого такого случая нарушения прав человека, а также воздержаться от привлечения военных для разгона демонстраций.