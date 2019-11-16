В ООН опасаются, что ситуация в Боливии выйдет из-под контроля

"У нас есть сообщения, что по крайней мере 17 человек погибло в ходе протестов, в том числе 14 за последние шесть дней. В то время как более ранние смерти были главным образом результатом насильственных столкновений между самими протестующими, самые последние, как представляется, являются результатом ненужного или несоразмерного применения силы полицией и армией. Это чрезвычайно опасное развитие событий, поскольку оно не только не подавляет насилие, но и может усугубить его", - сказала она.