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РИА Новости

В Рязанской области ликвидировали открытое горение в сервисном центре

19:20 16.11.2019 (обновлено: 21:09 16.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в сервисном центре в Рязанской области на площади 1000 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по области.
Ранее отмечалось, что в субботу в 16.23 мск поступило сообщение о пожаре в поселке городского типа Кадом. Горело одноэтажное кирпичное здание.
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"В 17.50 – локализация на площади 1000 квадратных метров. В 18.00 понижение ранга пожара до 1 бис. В 18.20 – ликвидация открытого горения (на площади) 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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МЧС РФРязанская областьПроисшествия
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