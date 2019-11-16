В Кисловодске потушили пожар в жилой пятиэтажке

ПЯТИГОРСК, 16 ноя - РИА Новости. Пожар на крыше пятиэтажки в Кисловодске ликвидирован, жильцы возвращаются домой, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Ранее в ГУ МЧС по краю сообщили, что кровля пятиэтажного дома горит в Кисловодске на площади 800 квадратных метров, эвакуированы 30 человек. По данным ведомства, были эвакуированы 100 человек.
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Тревожная ситуация сегодня была в Кисловодске. Горела кровля на многоэтажном доме по улице Орджоникидзе. Проводилась эвакуация. Возгорание уже ликвидировано, люди возвращаются домой. Пострадавших нет, это самое главное. Сейчас на месте работают представители городской администрации. Оценивается состояние поврежденных в результате пожара квартир. Из пяти подъездов два пока остаются без газа и света - завтра в первой половине дня все должно быть подключено. Ведется работа с людьми. Пункты временного размещения подготовлены - на тот случай, если в них появится необходимость. Держим ситуцию на контроле. Фото и видео: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю #ставропольскийкрай #кисловодск #мчсск #владимирвладимиров
"Возгорание уже ликвидировано, люди возвращаются домой. Пострадавших нет, это самое главное. Сейчас на месте работают представители городской администрации. Оценивается состояние поврежденных в результате пожара квартир", - написал Владимиров в Instagram.
По его словам, из пяти подъездов два пока остаются без газа и света - завтра в первой половине дня все должно быть подключено.
"Ведется работа с людьми. Пункты временного размещения подготовлены - на тот случай, если в них появится необходимость. Держим ситуацию на контроле", - отметил глава региона.
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