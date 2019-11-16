Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила 35,77%

МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. За пять дней досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии на избирательные участки пришли 35,77% избирателей, сообщается в субботу на сайте ЦИК страны.
Досрочное голосование на парламентских выборах началось 12 ноября и продлилось до 16 ноября включительно. На предыдущих парламентских выборах в республике, в 2016 году, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 31,29%.
По данным ЦИК, в Минской области проголосовали 37,49% избирателей, в Гомельской – 39,41%, в Могилевской – 39,11%, в Брестской – 33,67%, в Гродненской – 36,50%, в Витебской – 38,26%, в Минске – 28,56%.
Выборы в Палату представителей пройдут в Белоруссии 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет 513 человек. В списки избирателей включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. По всей стране образовано более 5,8 тысячи участков для голосования. Для участия в мониторинге нынешних парламентских выборов аккредитованы более тысячи международных наблюдателей, что является рекордом для Белоруссии за последние десять лет.
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