Итоговая явка на досрочном голосовании в Белоруссии составила 35,77%

Досрочное голосование на парламентских выборах началось 12 ноября и продлилось до 16 ноября включительно. На предыдущих парламентских выборах в республике, в 2016 году, явка избирателей в ходе досрочного голосования составила 31,29%.

Выборы в Палату представителей пройдут в Белоруссии 17 ноября. Выборы проходят по мажоритарной системе, в 110 округах выбирают 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов в Белоруссии составляет 513 человек. В списки избирателей включены более 6,8 миллиона человек, из них около 1,3 миллиона проживают в Минске. По всей стране образовано более 5,8 тысячи участков для голосования. Для участия в мониторинге нынешних парламентских выборов аккредитованы более тысячи международных наблюдателей, что является рекордом для Белоруссии за последние десять лет.