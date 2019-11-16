В Кисловодске ликвидировали открытое горение на крыше жилой пятиэтажки

Ранее в ведомстве сообщили, что кровля пятиэтажного дома горит в Кисловодске на площади 800 квадратных метров, эвакуированы 30 человек.

"В 18.31 ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет", - сказал Дегтярев.

К тушению пожара привлекались 53 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России – 32 человека и 11 единиц техники.