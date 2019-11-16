В Кисловодске ликвидировали открытое горение на крыше жилой пятиэтажки

ПЯТИГОРСК, 16 ноя - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на крыше пятиэтажки в Кисловодске, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
Ранее в ведомстве сообщили, что кровля пятиэтажного дома горит в Кисловодске на площади 800 квадратных метров, эвакуированы 30 человек.
"В 18.31 ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет", - сказал Дегтярев.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по региону, эвакуированы 100 человек, из них 2 детей, они размещены в соседнем дворе.
К тушению пожара привлекались 53 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России – 32 человека и 11 единиц техники.
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