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РИА Новости

В Кисловодске ликвидировали открытое горение на крыше жилой пятиэтажки

19:20 16.11.2019 (обновлено: 20:49 16.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 16 ноя - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на крыше пятиэтажки в Кисловодске, сообщил журналистам официальный представитель ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.
Ранее в ведомстве сообщили, что кровля пятиэтажного дома горит в Кисловодске на площади 800 квадратных метров, эвакуированы 30 человек.
"В 18.31 ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет", - сказал Дегтярев.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по региону, эвакуированы 100 человек, из них 2 детей, они размещены в соседнем дворе.
К тушению пожара привлекались 53 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России – 32 человека и 11 единиц техники.
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